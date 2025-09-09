De Macbeth a Tengo Miedo Torero: Teatro a Mil 2026 confirma sus primeros espectáculos

Las tres obras confirmadas para el Teatro a Mil 2026 estarán en preventa hasta el 22 de octubre o hasta agotar el stock de las entradas.

La Fundación Teatro a Mil dio a conocer los primeros espectáculos confirmados para la próxima edición del Festival Internacional Teatro a Mil, que se llevará a cabo entre el 3 y el 25 de enero del próximo año y en esta ocasión tendrá como lema Sí Importa.

Al abordar la 33ª edición del certamen, la directora general de la Fundación Teatro a Mil. Carmen Romero, destacó que “las artes escénicas son un motor para la transformación y la innovación, fomentan el encuentro y el diálogo, y garantizar su acceso es un derecho que debemos cuidar“.

“Toda la programación del festival se construye con enorme atención, cuidado y cariño. Creemos que, aunque estemos lejos, merecemos ver lo que está ocurriendo en el mundo en materia de artes escénicas“, complementó.

Carmen Romero añadió que “estamos convencidos que el arte Sí Importa, como nos convoca el encuentro más consolidado de las artes en Chile, con más de 14 millones de espectadores en 33 años, y donde el 80% del público accede gratuitamente“.

Los primeros espectáculos confirmados para el Teatro a Mil 2026

Entre las obras que se tomarán los escenarios del país durante el verano destaca Tengo miedo torero, inspirada en la pluma del escritor chileno Pedro Lemebel y que llega de la mano del Piccolo Teatro di Milano, uno de los más emblemáticos de Europa.

Dirigida por Claudio Longhi y estrenada en Italia en 2024, la producción se presentará en el Teatro Nacional Chileno.

Otro de los espectáculos que dirá presente en la versión 33 del Teatro a Mil es A Macbeth Song, en la que el clásico de Shakespeare se transforma en un concierto teatral oscuro y poético.

La obra será presentada por la compañía catalana La Perla 29 y el trío británico The Tiger Lillies, en el Teatro Universidad de Chile.

Además, se confirmó la presencia de la obra MÁM, a cargo de la compañía Teaċ Daṁsa, una fusión única entre la tradición y la contemporaneidad irlandesa, con más de 30 músicos y bailarines en escena.

Las tres obras internacionales estarán en preventa con un 50% de descuento pagando con tarjetas BancoEstado y 40% para el público general en Ticketplus.cl, hasta el 22 de octubre o hasta agotar el stock de entradas.

También se encuentra disponible el Pase Festival, que ofrece beneficios exclusivos y descuentos para múltiples funciones.