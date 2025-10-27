Familia de Héctor Noguera detalla su estado de salud: “Se agradece la preocupación”

La familia de Héctor Noguera salió al paso respecto al estado de salud del emblemático actor de cine, teatro y TV, luego de las declaraciones realizadas por el presidente Gabriel Boric.
El mandatario dejó una actividad oficial para ir a visitar al artista, indicando que “disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”.
Ante esto, el círculo cercano de Noguera dio a conocer una declaración pública compartida por Teatro Camino, donde apunta que el líder del clan de actores está bajo atención médica.
“Con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”.
En esta línea, destacaron que “se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia”.