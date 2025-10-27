Familia de Héctor Noguera detalla su estado de salud: “Se agradece la preocupación”

La familia del reconocido actor salió al paso de lo declarado por el presidente Boric.

La familia de Héctor Noguera salió al paso respecto al estado de salud del emblemático actor de cine, teatro y TV, luego de las declaraciones realizadas por el presidente Gabriel Boric.

El mandatario dejó una actividad oficial para ir a visitar al artista, indicando que “disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”.

Ante esto, el círculo cercano de Noguera dio a conocer una declaración pública compartida por Teatro Camino, donde apunta que el líder del clan de actores está bajo atención médica.

“Con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”.

En esta línea, destacaron que “se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia”.