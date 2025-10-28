VIDEO – “Ha sido realmente un periodo maravilloso”: la emotiva despedida de Héctor Noguera tras grabar su última teleserie

“Ha sido realmente un período maravilloso estar con ustedes”, dijo Héctor Noguera al despedirse del set de la teleserie de Mega.

Aguas de Oro será recordada como la última teleserie en que participó el premiado actor Héctor Noguera, quien falleció este martes a los 88 años de edad.

En la producción de Mega, el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015 interpretó el papel de Ernesto Ruiz-Tagle, quien lideraba los intentos por recuperar sus tierras en El Álamo.

De acuerdo con lo que contó Amparo, hija de Héctor Noguera, su padre continuaba trabajando en la teleserie de Mega, ya que le otorgó todas las facilidades para que continuara actuando, sin necesidad de que asistiera a las grabaciones.

La despedida de Héctor Noguera del set de la teleserie

En horas de esta jornada, el canal privado compartió un video del último día en el set de grabación de Aguas de Oro de que quien fue considerado como el mejor actor en la historia de Chile.

El registro audiovisual se observa a Héctor Noguera rodeado por el equipo de producción de la teleserie del canal privado.

“Primero hay que darle un tremendo aplauso al Tito Noguera“, se escucha que dice Daniela Demicheli, la productora ejecutiva del área dramática de Mega. A continuación, se escuchó una ovación por parte de los presentes.

Daniela Demicheli no dudó en calificar a Noguera como un “tremendo actor, maravilloso y tan profesional y tan buena persona”, y de acuerdo con lo que explicó, si bien el actor continuaría tomando parte en la producción, tras esa jornada trabajaría desde su casa.

Por su parte, en el registro se observa cómo el intérprete se dirige a los presentes: “Muchas gracias, quiero agradecerles a todos, porque ha sido realmente un período maravilloso estar con ustedes y me he sentido tremendamente apoyado, tremendamente querido, así que estoy muy, muy feliz“, manifestó.

“Creo que ha sido una de las mejores, más lindas experiencias que he tenido en todo mi tiempo. Así que de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias a todos“, concluyó antes de recibir un abrazo de su hija en la ficción, Carolina Arregui.