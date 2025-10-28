El célebre actor chileno murió en la madrugada de este 28 de octubre tras enfrentar una enfermedad oncológica.

Este martes 28 de octubre, a los 88 años, falleció Héctor “Tito” Noguera, por lo que muchos se preguntan cuándo y dónde se realizará el velorio del destacado actor chileno.

En horas de esta mañana, la hija del artista, Amparo Noguera, reveló que su padre murió producto de un cáncer que venía arrastrando hace un tiempo. “Él estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo y en un momento ese cáncer se volvió terminal“, dijo.

“Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada, se precipitó bastante los últimos días, lo que agradecemos todos, porque mi papa nunca ha sido un hombre para estar quieto”, añadió.

Revisa cuándo y dónde se realizará el velorio de Héctor Noguera

Quienes deseen despedir al intérprete de Ángel Mercader, podrán asistir al Templo Campus Oriente de la Universidad Católica (UC), ubicado en calle Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia, desde este martes a las 16:0 horas hasta el jueves a las 11:00 horas.

Más tarde, el emblemático actor será llevado al cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en Américo Vespucio 555, Huechuraba, donde se realizará su funeral y posterior sepelio.

Recordemos que el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo nacional por la muerte del reconocido actor chileno Héctor Noguera.

“Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, indicó Boric en la red social.