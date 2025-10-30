FOTOS – Masivo funeral de Héctor Noguera: de la emoción de sus hijos a la aparición de Cristián Campos

El cuerpo del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015 fue trasladado al Cementerio Parque del Recuerdo.

Un multitudinario funeral tuvo este jueves el destacado actor Héctor Noguera, el que estuvo marcado por la emoción de sus familiares y amigos, además de la aparición de su colega Cristián Campos y las muestras de afecto de la ciudadanía.

El cuerpo del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015 fue velado durante dos días en el templo mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica, hasta donde llegaron diversas autoridades de Gobierno y figuras del mundo de la cultura y las artes, entre ellos muchos actores que trabajaron con él en teatro, cine y televisión.

Durante la misa celebrada a las 11 de la mañana en ese recinto, hicieron uso de la palabra Amparo y Diego, dos de los seis hijos de Héctor Noguera. La también actriz emocionó a los asistentes al recordar que “te escuché muchas veces decir que encontrabas un poco mezquino que solo esta fuera nuestra realidad, que solamente fuera este nuestro plano. Siempre pensaste en que había otro lugar, siempre reflexionaste acerca de eso“.

“El teatro te ayudó a pensar en esas cosas, a buscar respuestas ahí. Deseo que encuentres las respuestas donde estés, pero tampoco tantas, porque creo que tu felicidad era el pensamiento y la reflexión; que lo que te hacía crecer era la maravillosa falta de certezas“, complementó.

Por su parte, Diego compartió un emotivo discurso en honor a su padre, pero también consiguió sacarles sonrisas a los asistentes: “Quiero mucho a mis hermanas, quiero mucho a mi hermano, a mi mamá, a mis sobrinas, a las parejas de mis hermanos… a las ex parejas también y a las que vendrán“, dijo.

“Como familia tenemos un ranking de las peores obras que hemos hecho, que es secreto y lo discutíamos todos los domingos”, planteó, y añadió que “tenemos tu ranking también, papá… que no lo voy a revelar nunca“.

Cristián Campos en el funeral de Héctor Noguera

Otro que habló durante la misa fue el también actor Cristián Campos, quien recordó que ambos mantuvieron una larga relación, que se inició cuando Noguera le hizo clases en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica

“Tito era de otra raza. Era un hombre confiable, era un facilitador que nos ayudó a todos. Gracias, Tito, no tengo más que agradecimiento. Fuiste un buen hombre“, manifestó.

Posteriormente, los restos de Héctor Noguera fueron trasladados hasta el Cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en la comuna de Huechuraba, donde fue sepultado.

En el camino, quien fue considerado como el mejor actor de la historia de Chile fue homenajeado por la ciudadanía, incluyendo a las tradicionales pergoleras.

AGENCIA UNO.

AGENCIA UNO.

AGENCIA UNO.

AGENCIA UNO.

AGENCIA UNO.

AGENCIA UNO.