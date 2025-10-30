Funeral de Héctor Noguera: revisa los detalles del recorrido y la ceremonia que tendrá el destacado actor

El trayecto incluirá una emotiva parada en la tradicional Pérgola de las Flores, uno de los puntos especialmente considerados para la despedida.

Este jueves 30 de octubre, familiares, amigos y admiradores despedirán al querido actor nacional Héctor “Tito” Noguera, quien falleció a los 88 años, por lo que muchos se preguntan cómo serán los detalles del funeral.

Debido a las numerosas muestras de cariño de la ciudadanía, los restos del actor recorrerán diversas calles de Santiago, permitiendo que quienes lo deseen puedan darle un último adiós.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con una ceremonia religiosa en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Posteriormente, alrededor de las 13:00 horas, se iniciará el cortejo fúnebre.

El recorrido previsto incluye pasos por el Teatro UC, el canal Mega y la Pérgola de las Flores (ubicada en Av. La Paz con Santa María), para concluir finalmente en el Parque del Recuerdo, en Huechuraba.

Su hija, la actriz Amparo Noguera, confirmó que la causa de muerte de su padre fue un cáncer que ya llevaba tiempo en su cuerpo y que en los últimos días se volvió terminal.

“Nos deja a todos una tarea difícil de realizar, de llevar a cabo, que es nunca decidir en qué etapa de la vida uno está, sino que estar en la vida. La vida se mueve mucho”, expresó Amparo.

“Me gustaría que lo recuerden primero como un hombre justo, profundamente justo, de verdad, eso es importante, como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como una persona que es parte de la historia cultural de este país. Yo creo que la gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy describiendo”, sostuvo.