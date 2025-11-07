Centro del Vino Concha y Toro recibe premio de Chile Diseño 2025

El espacio museográfico “El Origen de una Leyenda” fue reconocido en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía, por su innovación y aporte al turismo cultural.

El Centro del Vino se consolida como un espacio único donde diseño, patrimonio e innovación se encuentran para contar la historia del vino chileno. CEDIDA.

El Centro del Vino de Concha y Toro fue galardonado en la 10ª versión de los Premios Chile Diseño 2025 con el proyecto “El Origen de una Leyenda”, una experiencia sensorial y museográfica que invita a descubrir el origen del vino chileno y la historia de Casillero del Diablo, el vino nacional más reconocido en el mundo.

Ubicado en Pirque, Región Metropolitana, este espacio, instalado en un galpón de adobe restaurado, muestra el legado histórico y familiar de Concha y Toro en una vivencia contemporánea, inmersiva y alineada con los valores de la marca: excelencia, tradición y visión global. El recorrido combina patrimonio, arte, tecnología y diseño para conectar de manera didáctica y emocional al visitante con la riqueza vitivinícola de Chile.

El proyecto, liderado por los museógrafos Sebastián Moro y Pablo Cordua, reunió a destacados creadores chilenos de diversas disciplinas —escultura, ilustración, animación, iluminación y producción audiovisual—, integrando diseño e innovación en un relato coherente y sensorial que pone en valor el patrimonio vitivinícola del país.

Inspirado en el paisaje del Valle del Maipo y en los materiales propios de la tierra, el Centro del Vino integra elementos naturales y reciclados que reflejan una profunda conexión con el territorio. Su diseño invita a los visitantes a recorrer un espacio vivo, donde cada detalle ha sido pensado para realzar la experiencia del vino y rendir homenaje al patrimonio cultural chileno.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque el Centro del Vino es un espacio con el que buscamos poner en valor el patrimonio nacional y así posicionar a Chile en el enoturismo mundial, a través de una experiencia inmersiva de vanguardia”, destacó Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro.



CEDIDA.

El Premio Chile Diseño, impulsado por la Asociación Chile Diseño y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reconoce cada año a los proyectos más destacados que promueven la innovación, la sostenibilidad y el impacto social desde el diseño.

“Este es un premio compartido con todo el equipo de diseño: Amercanda, Sumo, Deo, Male Uribe, Maca Murúa, Sebastián Garrido, Lumina, Loica, Smog, DLLD. Y por supuesto con Martín Hurtado, Enrique Concha, Isabel Guilisasti y todo el equipo de Viña Concha y Toro. Ha sido un honor y un privilegio ser invitado a desarrollar este proyecto de nivel mundial”, comentó Pablo Cordua, museógrafo. Por su parte, Sebastián Moro, diseñador del proyecto, celebró el reconocimiento asegurando que “este premio refleja los años de trabajo dedicados a alcanzar el estándar que hoy distingue la experiencia de El Origen de la Leyenda, el cual se consolida como un referente cultural y museográfico de nivel inte

acional”.



Con este reconocimiento, Viña Concha y Toro refuerza su compromiso con la excelencia, la innovación y la promoción del patrimonio cultural chileno, consolidando al Centro del Vino como un referente enoturístico de clase mundial.