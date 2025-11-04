Concha y Toro y Uber se unen para ofrecer una experiencia turística integrada

A través del sitio web de la compañía vitivinícola los visitantes podrán comprar sus entradas y coordinar su traslado en un solo paso, gracias a una integración con Uber para empresas.

La reciente alianza entre Concha y Toro y Uber tiene como objetivo ofrecer una experiencia enoturística más cómoda, segura y tecnológica. Gracias a esta integración, quienes deseen visitar el nuevo Centro del Vino de la viña podrán reservar su traslado con Uber directamente desde el sitio web de Concha y Toro (enoturismo.conchaytoro.com). Además, quienes utilicen Uber para llegar a Pirque obtendrán un descuento de $10.000 en la compra de sus tickets online, acercando la experiencia a nuevos públicos que valoran la conveniencia, la flexibilidad y la planificación digital.

De esta forma, los visitantes que adquieran sus tickets para las experiencias en la web de Concha y Toro podrán, al mismo tiempo, reservar su traslado de ida desde la misma plataforma, eligiendo fácilmente el horario y punto de recogida. El viaje de regreso quedará abierto para ser solicitado en el momento que el visitante lo requiera ese día, ya sea desde la aplicación o mediante un link que recibirá directamente por WhatsApp. Si bien las tarifas estarán sujetas a la disponibilidad de vehículos y tarifas vigentes, esta alianza permitirá acceder, en la mayoría de los casos, a valores más convenientes que otras alternativas de transporte.

“Esta alianza busca simplificar la experiencia enoturística, promoviendo la movilidad inteligente y responsable. Queremos que nuestros visitantes disfruten con total tranquilidad desde el momento en que salen de su hogar hasta su regreso, con la libertad de gestionar sus propios tiempos y disfrutar la experiencia a su ritmo”, señaló Matías Holzapfel, Gerente Comercial de D2C de Concha y Toro.



“En Uber siempre buscamos ofrecer alte

ativas de movilidad cómodas y seguras para todo tipo de actividades. La integración de Concha y Toro a nuestra plataforma diseñada para empresas, muestra cómo la tecnología de Uber es una aliada del turismo y de la promoción del consumo responsable, permitiendo que los usuarios de la app disfruten de las experiencias que ofrece Concha y Toro, sin preocuparse por sus traslados”, afirmó Matías Rees, Gerente de Ventas de Uber para Empresas en Chile.



Con esta alianza, Concha y Toro continúa innovando en la experiencia enoturística chilena, integrando tecnología, sustentabilidad y hospitalidad para ofrecer un viaje más cómodo, seguro y alineado con las nuevas tendencias del turismo.

Centro del vino Concha y Toro

El 1 de julio, Concha y Toro (conchaytoro.com) abrió las puertas de su nuevo Centro del Vino en Pirque, Santiago, un ambicioso proyecto que se posiciona como una parada obligada en la capital chilena y que pone al país a la vanguardia del turismo enológico global. El objetivo de Concha y Toro con este proyecto es elevar la propuesta enoturística de Chile a los más altos estándares internacionales, dotando al país de un atractivo turístico que pone en valor la riqueza de la cultura vitivinícola chilena y la convierte en una experiencia de clase mundial.

Ubicado en el corazón del valle del Maipo, a solo 20 kilómetros del centro de Santiago, este nuevo espacio de más de 12.000 m² invita a sumergirse en un recorrido inmersivo que integra naturaleza, arte, vinos de excelencia, gastronomía de autor, tecnología de punta y patrimonio histórico, conformando así una propuesta museográfica sin precedentes en la región.

El recorrido del Centro del Vino Concha y Toro consiste en una visita guiada de 120 minutos, disponible en español, inglés y portugués, con distintas experiencias opcionales enfocadas en los grandes vinos de la viña. Las visitas están disponibles de martes a sábado entre 09:00 y 23:00 horas, y domingo y lunes entre 09:00 y 19:00 horas, y pueden reservarse en enoturismo.conchaytoro.com