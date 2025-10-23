Viña Concha y Toro es reconocida con la categoría Gold de IWCA por su liderazgo en acción climática

Con su reciente certificación la compañía marca un nuevo estándar en sostenibilidad para la industria del vino, impulsando acciones concretas para reducir su huella de carbono y avanzar hacia el carbono neutralidad al 2040. CEDIDA.

Viña Concha y Toro alcanzó la categoría Gold de International Wineries for Climate Action (IWCA), reconocimiento que distingue a las bodegas que demuestran los más altos estándares de reducción de emisiones de carbono en la industria del vino. Con este logro, la compañía se consolida como la primera viña chilena en alcanzar dicho nivel dentro de la organización global.

Viña Don Melchor en Puente Alto. CEDIDA.

El estatus de Miembro Oro es otorgado a aquellas viñas que completan la verificación de sus emisiones en los Alcances 1, 2 y 3, y que evidencian avances sostenidos en la reducción de su huella de carbono. En el caso de Viña Concha y Toro, destacan la utilización de al menos un 20% de energía renovable generada en sitio y la reducción consistente de emisiones por litro de vino producido, hitos que reflejan el compromiso de la compañía con una producción baja en carbono y la acción climática concreta.

“Para Viña Concha y Toro el reconocimiento de IWCA es sumamente significativo, ya que consolida la acción climática que la compañía ha desarrollado durante 18 años. Este logro refuerza nuestra convicción de que la reducción de emisiones es la ruta necesaria para que nuestro sector se consolide como líder en sostenibilidad. Recibir la categoría Gold es un hito que nos emociona profundamente porque refleja nuestra contribución concreta para alcanzar nuestra meta de carbono neto cero al 2040 y avanzar en un camino alineado con el Acuerdo de París”, afirmó Valentina Lira, Gerente de Sustentabilidad Corporativa de Viña Concha y Toro.



Por su parte, Katie Jackson, presidenta de IWCA, destacó: “Estamos encantados de que Viña Concha y Toro haya alcanzado la membresía Gold de IWCA., como el negocio vitivinícola más importante de Chile, su éxito refuerza nuestra presencia en el país. Los viticultores están sufriendo las consecuencias del cambio climático; nuestro deber con las futuras generaciones es actuar ahora”.



Desde su primera medición de carbono, Viña Concha y Toro ha implementado prácticas regenerativas en sus viñedos, aumentado el uso de energía renovable, promovido la captura de carbono mediante bosques nativos certificados y fortalecido una gestión integral del cambio climático, reafirmando su liderazgo en producción de vino sostenible y baja en carbono.