Falleció Julio Zegers, histórico cantautor chileno y doble ganador del Festival de Viña

Zegers fue un referente de la música chilena, especialmente por su participación en el movimiento del canto nuevo,

Este domingo se informó el fallecimiento del músico y cantautor chileno Julio Zegers Landa, a los 81 años.

La noticia fue comunicada por la Municipalidad de El Monte mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Falleció Julio Zegers Landa (1944-2025). Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del ‘canto nuevo’ en las décadas de 1960 y 1970”, señalaron desde el municipio, expresando además sus condolencias a la familia y personas cercanas.

Gracias a sus canciones Canción a Magdalena y El Pasajero, Zegers se posiciona como el único músico solista que ha ganado en dos ocasiones el primer premio del Festival de Viña del Mar.

Zegers fue un referente de la música chilena, especialmente por su participación en el movimiento del canto nuevo, una corriente artística de fuerte contenido social y cultural que marcó una etapa relevante en la historia del país.

A lo largo de su vida profesional, compatibilizó su trabajo musical con otras áreas, desempeñándose también como arquitecto y publicista.

Dentro de los principales hitos de su carrera, sobresale haber obtenido el primer lugar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en dos oportunidades, en los años 1970 y 1973, lo que lo posicionó como uno de los cantautores más destacados de su generación.