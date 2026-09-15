Todas las medidas del operativo que preparó el MOP para el fin de semana de Fiestas Patrias

La autoridad llamó a adoptar las providencias de seguridad necesarias por el masivo desplazamiento de vehículos.

MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que implementará una serie de medidas como parte del operativo que pondrá en marcha con motivo del fin de semana largo por las Fiestas Patrias.

De acuerdo con lo adelantado desde la Secretaría de Estado, se espera que a partir de este jueves 17 más de 400 mil vehículos dejen Santiago.

Junto con dar a conocer las medidas que incorpora el operativo del MOP para Fiestas Patrias, el ministro (s) del MOP, Nicolás Balmaceda, llamó a planificar con tiempo los viajes, además de adoptar las providencias de seguridad necesarias por el masivo desplazamiento de vehículos.

Las medidas del MOP para el fin de semana de Fiestas Patrias

Respecto de las disposiciones que se implementarán en estos días, la autoridad sostuvo que “como es tradicional, estamos trabajando para aumentar la seguridad en nuestras rutas y también para permitir un flujo más fluido”.

En esa línea, detalló que entre las medidas se encuentra el denominado “peaje a luca”, que permitirá a los vehículos livianos pagar $1.000 en determinados horarios. En la Ruta 68, la medida operará el jueves 17 y viernes 18 de septiembre en dirección a la costa, y el domingo 20 en dirección a Santiago.

Precisó, a la vez, que también se aplicará en ambos sentidos en la Ruta 5 Sur, en el peaje Angostura, y en la Ruta 5 Norte, en el peaje Las Vegas.

A la vez, entre la medianoche y las 7.00 horas de los días jueves, viernes y domingo se establecerá una rebaja del 50% en los peajes para camiones y vehículos pesados de dos o más ejes.

Por su parte, Carabineros confirmó el reforzamiento de las fiscalizaciones en las principales rutas del país durante esos días, las que incluirán controles de velocidad, así como pruebas de alcohol y drogas.