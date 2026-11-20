La abultada derrota sufrida por Donald Trump, cuyo alcance dificulta sostener otra vez el relato del fraude, sí importa. Primero, porque prueba que la batalla cultural puede movilizar, pero no garantiza conservar mayorías en escenarios de estrechez económica. Segundo, porque la pérdida de mayorías claras debilita la retórica de la intransigencia y su pretensión de superioridad moral.

La derrota republicana en las elecciones de EE.UU., poco después del triunfo de Lula sobre Flavio Bolsonaro en Brasil, han puesto en discusión el avance de las derechas que suelen ser descritas como extremas o radicales, y que sus protagonistas reivindican como una “derecha sin apellido”. Aquí quisiera discutir tres ideas a partir de este debate.

Primero, estos frenos no parecen ser el principio del fin de estas derechas, como algunos quisieran creer. Sus trayectorias políticas tienen etapas que van desde la “desmarginación” (que instala en el debate público discursos antes “impronunciables”) hasta el acceso al poder. Estas etapas, a la vez, se concretan a velocidades y mediante estrategias que varían considerablemente entre países.

La derrota parlamentaria norteamericana por un margen aplastante es muy distinta de la apretada diferencia en la presidencial brasileña. En Hungría, Orbán reconoció la derrota que lo dejó sin el control del gobierno ni la supermayoría. Su partido conserva, sin embargo, una base electoral importante que lo mantiene como fuerza opositora relevante. Junto a los frenos, fuerzas similares avanzan en las principales democracias europeas. Mientras que en Francia Le Pen profundiza la normalización institucional (dédiabolisation) y aspira nuevamente a la presidencia, en España Vox busca integrar una coalición de gobierno nacional con el PP, con el que ya ha establecido acuerdos autonómicos. En Alemania, la AfD mantiene un carácter sumamente rupturista y avanza con una fuerza electoral sin precedentes a nivel federal, mientras enfrenta un rígido bloqueo político a nivel nacional.

Una segunda reflexión consiste en señalar que, a pesar de sus diferencias reales, subrayar la unidad conceptual de estas fuerzas no es un capricho odioso de sus detractores. Sus visiones, que incluyen la crítica despiadada a las derechas moderadas, la condena de la inmigración y la “batalla cultural”, han llevado a representantes de estas fuerzas a agruparse motu proprio en organismos como el Foro Madrid a pesar de tener diferencias en política económica.

La tercera reflexión se sigue de las anteriores. Aunque hablar de “un ocaso incipiente” de las derechas radicales es impreciso y precipitado, el abultado revés sufrido por el presidente Trump sí constituye un hito. Las derechas radicales han construido épicas en torno a identidades ganadoras, imbatibles e inspiradoras, como formas compartidas de legitimación política. Lo han hecho de modo explícito, como en la presentación del encuentro del Foro Madrid en Santiago, que vinculó las victorias de Trump y Milei con un cambio regional.

Esta épica también se ha protegido desconociendo derrotas electorales cuando la estrechez del margen facilita alimentar ese relato. Así ocurrió con Trump en 2020 y Jair Bolsonaro en 2022. Flávio Bolsonaro reaccionó inicialmente del mismo modo en 2026, aunque su partido reconoció después el resultado. Más allá de sus diferencias y consecuencias institucionales, estas respuestas revelan la dificultad de renunciar a la imagen del vencedor fuerte. Para quienes convierten el triunfo en prueba de superioridad, admitir la derrota amenaza algo más que la continuidad en el cargo. Lo que se compromete es su pretensión de encarnar la voluntad popular.

Por eso, la abultada derrota sufrida por Donald Trump, cuyo alcance dificulta sostener otra vez el relato del fraude, sí importa. Primero, porque prueba que la batalla cultural puede movilizar, pero no garantiza conservar mayorías en escenarios de estrechez económica. Segundo, porque la pérdida de mayorías claras debilita la retórica de la intransigencia y su pretensión de superioridad moral.

Si los triunfos claros se han invocado para reclamar la conducción de toda la derecha, no es aventurado inferir que la derrota del principal referente internacional de esta corriente pueda afectar esa legitimación en el mundo. En Chile, esto toca la relación del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario con Chile Vamos. Hasta ahora, se instaló una certeza basada en el triunfo electoral inapelable: si el pueblo respalda, las convicciones propias no necesitan revisión y los aliados deben seguir sin preguntar. Este discurso es el que ha sido fuertemente golpeado en las midterms. Quien lo haya usado como argumento para no escuchar, tendrá que encontrar ahora una razón mejor.