Los libertarios respondieron a las palabras de la titular del Minsal, quien descartó ser merecedora de una acusación constitucional.

AGENCIA UNO

El conflicto entre la ministra de Salud, May Chomali, y el Partido Nacional Libertario (PNL) por el financiamiento de tratamientos hormonales en menores de edad en el servicio público en la Ley de Presupuesto, sumó un nuevo capítulo, con acusaciones cruzadas entre ambas partes.

Esto, ya que la titular del Minsal salió al paso de la amenaza de acusación constitucional por parte de libertarios, quienes apuntaron que Chomalí no respetó un acuerdo con la tienda para que el Senado pusiera fin a esta medida.

Sin embargo, la secretaria de Estado descartó algún tipo de compromiso con el partido de Johannes Kaiser y de pasó dejo ver que su actuación no fue contraria a la Constitución.

“Se han dicho cosas que desde mi punto de vista no son ciertas. No hemos hecho compromisos con el Partido Libertario, por lo tanto no entiendo de dónde sale esta acusación constitucional”, argumentó May Chomali.

Pero estas palabras generaron el enojo de la bancada de diputados libertarios, donde su jefe, Hans Marowski, y Paulina Muñoz, que acusaron a la ministra de Salud de faltar a la verdad.

En el podcast del PNL, Marowski aseveró que “la ministra Chomali tiene razón, no firmó un compromiso con el Partido Nacional Libertario. Nosotros le estábamos exigiendo la firma y yo no la he visto, entonces como ahora como ella no es una persona de confiar no sé si lo habrá firmado, pero lo que hizo la ministra fue comprometerse con un grupo de diputados el día de la votación del presupuesto, dentro de los que estábamos dos nacional libertarios y la mayoría era del Partido Republicano”.

El legislador instó a la ministra de Salud a que “reconozca que había un compromiso y que ese compromiso no pudo ser respetado por el voto en contra del senador Walker que es un senador de gobierno y que va a promover por todos los mecanismos que sean necesarios la solución al problema”.

Por su parte, la diputada Muñoz recalcó que “me parece la desfachatez del porte de un buque que la ministra no se haya arrugado nada para salir a decir una mentira frente a todos los chilenos, desconociendo los acuerdos con los que ha llegado con el Partido Nacional Libertario”.

“Ministra, no tengo que recordarle que se redactó un acuerdo donde usted se comprometía a derogar las circulares 3 y 7 dentro de los cuales habíamos parlamentarios del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, de la UDI, para que no se use ningún peso del Estado de Chile en hormonizaciones cruzadas para cambios de sexo de niños”, espetó Paulina Muñoz.

La diputada libertaria cerró su mensaje a May Chomali: “Entienda, no vamos a permitir como Partido Nacional Libertario que se destine un peso de los chilenos para destruir la vida de menores. Si usted quiere destruirle la vida a los niños, hágalo con su plata”.