Retornar a Paine es volver a las razones por las que decidió ser presidente. Es retornar al lugar donde conoció a Chile y a los chilenos. Es volver a mirar el poder con distancia para no seguir poniendo entre el poder y usted una distancia que nadie entiende.

Querido presidente:

Pensé mucho en cómo empezar esta carta. “Estimado Presidente” hubiese sido una muestra de cinismo de mi parte. Lo respeto, pero estos meses de gobierno no han hecho crecer en mí, ni en casi nadie, la estima que tenía por usted. Aunque, en mi caso no se ha convertido en rabia o resentimiento; al revés.

“Su Excelencia” tampoco hubiese resultado sincero, y creo que tampoco a usted le hubiese agradado. Si algo se ha encargado de hacer en estos meses es quitarle cualquier solemnidad al cargo. Se ha mostrado no solo llano sino distraído, no solo natural sino desconcentrado, como en su foto presidencial, caminando en medio de un campo cualquiera con las dos manos fuera del encuadre. Por más que la izquierda quiera ver en usted el fantasma de la ultraderecha, a la que adhiere ideológicamente, nadie puede decir que le teme. Usted no se impone, ni impone.

Por eso, de todos los apelativos, el que mejor queda es el de “querido”. No lo conozco lo suficiente para quererlo, es cierto, y todo nos opone, pero decirle querido es en el fondo una manera de expresar la profunda compasión que me produce su situación actual. Una compasión que no excluye el hecho cierto de que este problema en el que se metió no es producto de los desastres naturales, de las coyunturas internacionales o de otros imponderables que la política y el destino nos reservan a todos, sino de un cúmulo de errores y una falta de aciertos suyos y solo suyos.

Reitero el “querido” porque en todos esos desaciertos no veo en usted ni la sombra de un proyecto maquiavélico. No sé siquiera si ha leído a Maquiavelo. Hay algo en usted que me hace remontar a la infancia, a su infancia, que me da ganas de proteger, de cuidar, de preservar de los rigores de la vida adulta. Algo que, siento, no está del todo terminado.

Sé que tiene nueve hijos y muchos muertos en su vida, que maduró a la fuerza en esos duelos, pero siento al verlo que todavía la pubertad no ha llegado a su vida. Quizás esos dolores lo obligaron a preservar al que fue antes de la guerra; quizás simplemente su hermano Hans le quitó la que era su vocación, ser un cura de pueblo distraído y fanático.

Luego pienso en sus campañas, llenas de astucia, demagogia, trucos bajos, ideas peligrosas, humor y horror, y me doy cuenta de que no lo conozco ni lo comprendo ni siquiera un poco.

El candidato Kast no era ni ingenuo, ni simple, ni distraído: prometía zanja, castigo, exaltaba el conflicto, no temía provocar y destruir a los que se le opusieran dentro y fuera de su sector. El candidato Kast vivía en Paine, la comuna en que casi siempre vivió, cerca de Santiago, pero en el campo, una comuna en que la vida agraria se mezcla con las casas de veraneo de los de santiaguinos. Un lugar que puede estar a cuarenta minutos de Santiago cuando no hay tacos y a varias horas cuando se tranca la carretera.

El objeto de esta carta tiene que ver justo con esto. En la carta anterior le mandé varios consejos que no sé si leyó. Algunos, como el de su trato con el expresidente Boric, los siguió; otros, visiblemente, no. Esta carta resume en un solo consejo todos los que podría darle: por favor, Presidente, se lo ruego, por lo que

más quiera, vuelva a Paine. O, para ser más específico: por favor, Presidente, abandone el sueño absurdo de vivir en La Moneda.

El palacio es incómodo, aunque está bien situado si uno, claro, se esfuerza en salir a la calle y preguntarle a la gente cómo está, qué siente. Si uno almuerza en el Blue Jar o en El Naturista, si se pierde en las galerías del Eurocentro, si compra anteojos en MacIver, si uno habita de verdad el centro de Santiago, ese corazón palpitante y oscuro donde panty medias de hace cincuenta años comparten las mismas vitrinas con radios que son ventiladores chinos recién llegados.

Si vivir en La Moneda es vivir en la calle Moneda, alojar donde aloja, Presidente, es la mejor idea del mundo.

Pero si vivir en La Moneda es pasar del dormitorio a la oficina por los pasillos donde a Irarrázaval se le ocurren siempre las peores ideas del mundo; si vivir en el palacio es vivir con esos extraños asesores suyos que lo saben todo y no comprenden nada, que creen que vienen a salvar el mundo y no son capaces de terminar una minuta, por favor, Presidente, salga de ahí lo más luego posible.

Vuelva a Paine, donde las sandías son enormes y los álamos en primavera bailan ligeramente. Paine, donde el precio de la bencina es cuestión de vida o muerte porque el auto es como una segunda piel. Paine, donde se fueron a vivir los haitianos y venezolanos que no encontraron lugar en Santiago. Paine, donde, después de haber sido odiados, son parte del paisaje. Paine, donde llegar a comienzo de mes es tan difícil como llegar a fin de mes. Paine, donde todos creían que este invierno sería menos frío que el anterior, y no termina nunca de llover y la parafina sigue calentando las piezas en tantas casas. Paine, donde la inversión extranjera, la rebaja de impuestos y el sistema integrado, que se esperan para dentro de tres años, son promesas tan improbables como la instalación de una sucursal de Disneylandia.

Presidente, usted justificó su decisión de irse a vivir a La Moneda por los traslados lentos y complicados a los que lo obligaba vivir en Paine. Pero esos traslados son los que vivimos la mayor parte de los chilenos. Es ahí donde nos venden pañuelos y canciones desechables, es ahí donde vemos cada vez más malabaristas que antes eran estudiantes de carreras que no pueden pagar. Es ahí donde recibimos llamadas desde la cárcel en que intentan que demos nuestras claves del banco a cambio de salvar a nuestros hijos de un peligro que no existe. Es ahí donde pensamos en la fragilidad de nuestros sueldos y la solidez de nuestras deudas. Es ahí donde nos enteramos de que los errores de Rabat pueden convertirse en horrores sin que le pase nada. Es ahí donde nos enteramos en el celular de que Trump no es el dueño de todo y de que Milei recibió del Papa una reprimenda bien merecida. Es en el viaje donde aprendemos la distancia entre lo que queremos ser y lo que somos.

Nada saca, presidente, con llegar temprano a la oficina si lo único que va a hacer es perdonar a sus ministros, preparar chistes fomes y no recibir a los que le piden que los reciba. Es cierto, ahorra viviendo en La Moneda, pero lo que ahorra usted no gastando en bencina, en auto y en arriendo lo pagamos nosotros viendo que todo eso se encarece. Alza del costo de la vida, cesantía, cifras y más cifras desastrosas que su ministro Quiroz considera como pasaporte a la gloria. Porque no hay mejor salvavidas que el que hunde primero a los que después tendrá que salvar.

No nos importaría pagar por la seguridad de su casa en Paine, ni que transformara la carretera que une su pueblo con Santiago en una ruta expedita y ejemplar, o que el pueblo se llene de asesores, acólitos y fanáticos, o incluso de manifestantes que entre protesta y protesta se coman las ricas empanadas locales, con tal de que a todos la vida nos salga un poco más a cuenta. No nos importa pagar para que siga viviendo en Paine si nos regala a nosotros un pequeño Paine mental, un lugar de descanso y frutas gigantes, cerca de una laguna antes seca que ahora parece uno más de los lagos del sur.

Vuelva a sus orígenes, presidente. A esa Bavaria imaginaria en que creció un poco contra Chile, pero en Chile mismo. Juegue con los perros y con los nietos. Hable con los vecinos, los sobrinos, los primos. Huya del Segundo Piso. Deje a la Pía en La Moneda si quiere, que allá organice sus cenas contra el aborto, que invente todas las fundaciones que pueda, pero usted quédese en Paine.

Obligue a los ministros y a las personalidades internacionales a que vayan a verlo allá lejos. Haga como Allende con El Cañaveral o como Lagos con Caleu: mantenga lejos de la formalidad un espacio donde se hable de lo que realmente importa. Si va a estar ausente, como parece haber elegido estar, juéguese por una ausencia real, un paraíso para usted mismo donde se hable de lo que realmente importa. Los argentinos tienen la Quinta de Olivos; los americanos, Camp David; Trump, Mar-a-Lago; De Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises.

Querido presidente, hágame caso si quiere que pueda mantener en la próxima carta, sin el sonrojo que ahora sube a mis mejillas, el “querido”. Es un lugar común desearle que le vaya bien a un presidente de otro signo, porque si le va bien al presidente le va bien a Chile. Pero esto no es del todo cierto. Si a usted le estuviera yendo bien con su programa, no estaría yo ni feliz ni agradecido, ni nadie de la oposición. Su triunfo no es el triunfo de todos sino el de su visión del país y de las cosas, pero lo cierto es que su fracaso sí puede ser el fracaso de todos.

Que haya un presidente que no me guste es parte de un destino que asumo sin problema. Mal que mal, aunque voté convencido por varios presidentes de mi sector, siempre he procurado ser de oposición. Pero la falta de un presidente es, en el Chile de hoy, una tragedia de la que todos debemos preservarnos. El estallido está demasiado cerca para olvidar que la palabra anomia no es solo un concepto sociológico.

Por más burlesco que parezca, mi consejo nace de una verdadera urgencia. Lo que ha ido pasando en estos meses no es para hacer ninguna broma. Está a tiempo de revertirlo. Retornar a Paine es volver a las razones por las que decidió ser presidente. Es retornar al lugar donde conoció a Chile y a los chilenos. Es volver a mirar el poder con distancia para no seguir poniendo entre el poder y usted una distancia que nadie entiende. La mayoría aplastante con que ganó esta elección merece que gobierne mirándola a los ojos, y no evitando esa mirada en una especie de eterna distracción.

Hay muchas cosas por hacer, pero sobre todo hay que hacer lo que hay que hacer, es decir, gobernar el día a día, echar a los subsecretarios que se pelean con los ministros o a los ministros que no soportan a sus jefes de gabinete, tener un gabinete de gente que sabe dónde está parada, explicarles a los chilenos

qué se está haciendo y por qué, si es que algo, aparte de una especie de cosplay de los Chicago Boys, se está haciendo.

En Chile la desconfianza no necesita más motivos para desconfiar. Yo estaría siempre en su oposición, querido presidente, pero quiero, para que haya oposición, que haya gobierno. Y no lo está habiendo. La Moneda no es ahora ni una oficina ni un palacio: es un problema. Le pido que se distancie de ella para entender qué pasa ahí, y después, si quiere, vuelva.

La hora aún no es grave, pero se está volviendo oscura. No tengo otro poder que escribirle esta carta. No espero respuesta, pero espero mandarle la próxima a un domicilio menos conocido que eso que Alessandri llamaba “la casa donde tanto se sufre”.

Sin más, se despide de usted,

Rafael Gumucio