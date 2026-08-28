Delfina Guzmán protagoniza su última película a los 98 años

El filme tendrá su estreno este 7 de septiembre en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda y posteriormente estará disponible de manera gratuita en YouTube.

La actriz chilena Delfina Guzmán protagoniza “Ciudad”, una película de 30 minutos escrita, dirigida y musicalizada por su hijo, el pianista Juan Cristóbal Meza.

El filme tendrá su estreno este 7 de septiembre en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda y posteriormente estará disponible de manera gratuita en YouTube.

La producción, que recibió apoyo del Gobierno de Santiago, nació a partir de un montaje escénico presentado en 2024 en distintos escenarios, entre ellos el Cerro San Cristóbal, el GAM y el Teatro Nescafé de las Artes. Aquella obra marcó la última participación de Guzmán sobre un escenario, quien actualmente se encuentra retirada de la actuación.

En la cinta, la actriz recorre mediante textos poéticos distintos espacios emblemáticos de Santiago, mientras su hijo interpreta composiciones originales al piano.

La Plaza Italia, Plaza de Armas, Vega Central, el Puente de los Candados, La Moneda, el Museo de Bellas Artes y el Cerro San Cristóbal son algunos de los lugares escogidos.

“La película plantea una reflexión sobre de la ciudad y sus habitantes. Vemos la ciudad como un cuerpo vivo, que existe mucho más allá del paso de las personas. Nosotros somos invitados provisionales a ocupar la ciudad en el momento en que nos toca. Porque como asentamiento humano Santiago tiene 2.000 años de historia. Los habitantes dejamos nuestros nombres y rastros, pero el lugar sigue ahí”, explica Meza.

El proyecto comenzó a gestarse durante la pandemia, en medio de la preocupación por las transformaciones que experimentó el centro de Santiago tras el estallido social de 2019. Además de Guzmán, participan Laura Loyer y Martina Córdova, quienes interpretan versiones jóvenes de la actriz y acompañan el recorrido por distintos momentos de la capital.

La película propone así un diálogo entre memoria, música y territorio, utilizando lugares reconocibles de Santiago para reflexionar sobre sus cambios y sobre quienes han habitado la ciudad.

Entre las escenas destaca Plaza Italia, donde Meza recuerda que mientras interpretaba una de sus piezas “Ese día había una protesta. Mientras tocaba pasaron los manifestantes y los carabineros”, expresó Meza.

Ficha técnica “Ciudad”