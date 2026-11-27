Los países pueden elegir entre su cabeza o su corazón, aunque a veces se quedan con sus puras tripas. Pero su alma es lo que importa. Solo el alma, la de Chile y la de Delfina, explica que, teniendo al final muchos órganos en pésimo estado, ella haya vivido hasta los 98 años.

Este jueves, una carroza tirada por dos caballos con penacho y guiada por un cochero atravesó el centro de Santiago. Salió cerca de las diez de la mañana de la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, tras dos días de velorio. El presidente de la República y su esposa la aguardaron en Morandé y la aplaudieron a su paso frente a La Moneda. El hijo de quien habitaba ese ataúd, exministro de hacienda del gobiernos de signo contrario, saludó afectuosamente al presidente.

El cortejo siguió entre los aplausos de todos los habitantes del centro hasta la Catedral de Santiago, donde el ataúd recibió la última bendición delante de una expresidenta, Michelle Bachelet, artistas, políticos, amigos y gente, mucha gente. Banderas comunistas y del pueblo aymara, pañuelos blancos, flores, baile, tambores, la Banda Conmoción, Mozart y Violeta Parra.

La persona en el ataúd no era un presidente de la República, ni un senador, ni un cardenal, sino una actriz: Delfina Guzmán. Su vida fue cualquier cosa menos unánime. Comunista que nunca dejó de reivindicar sus orígenes en la clase alta conservadora, cristiana que se separó cuando eso no solo era un pecado sino una condena. Divertida, y muy seria cuando quería; completamente popular y extremadamente sofisticada.

Todo se ha dicho sobre la Delfina y nada saco con agregar más. Lo que me interesa aquí es el viaje de esa carroza, que luego siguió por la Pérgola de las Flores hasta el Parque del Recuerdo. Delfina, que amó a Chile y le conocía todos los defectos, habría visto en su último viaje representada justamente el alma de ese Chile que adoró, no siempre de manera correspondida.

La manera en que el presidente la aguardó sin forzar su presencia, que hubiese sido divisoria; los dos días de duelo oficial que no tardó en declarar; las flores que un nieto de la Delfina depositó debajo del monumento de Allende; la Catedral donde la despidió el jesuita Fernando Montes y donde la actriz Elisa Zulueta recordó que Delfina pedía «Ojalá me muera riendo»; la calle donde se desató el carnaval: todo eso es el Chile que Delfina amaba. Eso y cosas menos simbólicas, como la sala cuna universal, que el Congreso despachó esta semana tras ocho años de tramitación. Una política de Estado, como bien declaró el presidente Kast, que sobrepasa los gobiernos. Una política que Delfina habría celebrado, ella que vivió con enorme dolor el tener que elegir entre el teatro, su pasión, y sus hijos, el amor más importante de su vida. Ella que trabajó para conseguir finalmente unirlo todo, al precio de un sacrificio que tenía la elegancia de pasar por alto.

Le habría gustado también un país que asume sus diferencias, que no piensa siempre lo mismo, que a veces piensa lo contrario, pero entiende que hay cosas que no se pueden discutir eternamente. Quizás se habría alegrado de que el inflexible Quiroz haya empezado a aprender a negociar con los contrarios y de que su presupuesto no se parezca del todo a su presupuesto. Por supuesto, siguen el lío de las firmas en el Senado y la telenovela de Rabat, que se alarga sin ese sentido dramático que tanto le interesaba a la Delfina. Y el recorte de 10,1% en cultura sigue negando lo evidente: que nada une, conmueve y comprende mejor un país que una actriz que hizo reír y llorar, que creó en todos los ámbitos —televisión, publicidad, teatro, cine— y también, sin escribir ella nada pero consiguiendo que escribieran para ella, en la literatura.

Los países pueden elegir entre su cabeza o su corazón, aunque a veces se quedan con sus puras tripas. Pero su alma es lo que importa. Solo el alma, la de Chile y la de Delfina, explica que, teniendo al final muchos órganos en pésimo estado, ella haya vivido hasta los 98 años.

Cuando nació, Chile tenía 110 años, algo más de la mitad de su edad actual. Como en la despedida de Nicanor Parra en esa misma Catedral, hace casi nueve años, pude sentir entonces que el país entero volvía a despertar para hacernos ver que eso es: un país inesperado, cómico y trágico, antisolemne y descomedido, que empieza donde todos los otros países terminan.