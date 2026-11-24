La Delfina conseguía con facilidad que cualquiera que la conociera se rindiera a sus pies con su gracia, pero eso no le bastaba. Quería comprender, quería entender, quería llegar más a fondo. Quería saber más, hacer más, ser más cosas, con una curiosidad inagotable, con todas las ganas, pero también al mismo tiempo con ese cariño infinito con que todo se volvía en ella íntimo y familiar.

Decir que Delfina Guzmán era única es tan cierto como inexacto. Delfina Guzmán era ante todo múltiple.

Esta mujer que parecía no temerle a nada y a la que nunca le faltaban palabras empezó en el teatro como mimo porque la acomplejaba su forma de hablar. Esa mujer que reivindicaba sin complejos su pertenencia de clase había vivido sus mejores años en Concepción barriendo el piso y reparando las goteras del TUC, el Teatro de la Universidad de Concepción, ese teatro de guerrilla perpetua que entre 1945 y 1973 montó más de 130 obras y del que fue el alma viva. Esta mujer que fue la musa más luminosa de José Donoso lo había sido también de un poeta tan distinto a aquel como Gonzalo Rojas.

Esta marxista era también profundamente cristiana. Esa mujer a la que le gustaba decir boutades siempre ingeniosas e inesperadas se detenía unos segundos, pensaba mejor y encontraba en una profundidad muchas veces insondable ideas precisas, lúcidas, dolorosas a veces, aunque finalmente en ella siempre dominaba un instinto de felicidad que nada reflejaba mejor que el tapiz de leopardo sobre el sofá donde te recibía en su departamento de Colón con Alcántara.

Yo creía conocerla de memoria cuando trabajé con ella en La grabación, que estrenamos en el GAM el 2013, cuando ella tenía 85 años y pidió hacerla sin teleprompter ni ayuda memoria. Era una de las mejores amigas de mi abuela, con la que había llegado a mimetizarse ligeramente. La conoció cuando ambas estudiaban en la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile. A ninguna de las dos le iba muy bien en los cursos, pero mi abuela prefirió renunciar, algo de lo que Delfina era completamente incapaz. Egresó en 1956 y siguió en el teatro sin que nadie le bendijera el camino o se lo hiciera más fácil.

Muchas veces le dijeron que mejor volviera a su casa con sus empleadas, que el teatro no era para gente bien, que el mundo de la cultura era el único privilegio al que tenía derecho por entonces la clase media educada, que no quería por nada compartirlo con la clase alta (ni con la baja). Los profesores corrigieron su dicción, su postura, su risa, pero ella siguió, y siguió porque encontró en el teatro un lugar del que ser parte, una manera de comprender el mundo.

Le costó el matrimonio y durante años el derecho a visitar a sus hijos, que era de lejos lo que más le importaba, después del teatro. Más tarde le dio vida al ICTUS, con el que a comienzos de los setenta hizo La Manivela, que cambió la manera de hacer humor en la televisión. Vio cómo mataban a tantos de los suyos. Hizo teatro, como Tres noches de un sábado o Nadie sabe para quién se enoja; comerciales, como el famoso “Cómprate un auto, Perico”; cine, de Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, a No o La nana; telenovelas, como El circo de las Montini o Témpano. Siempre como una aprendiz maravillada, siempre queriendo aprender.

Creía conocerla, decía, cuando se le ocurrió a la Elisa Zulueta que encarnara en el teatro a mi abuela, su amiga. Dirigió Álvaro Viguera y produjo la Antonia Santa María, a quienes Delfina convirtió, como a todos los que la rodeaban, en una familia. Sus excuñadas eran cuñadas en ejercicio, los bisnietos tan hijos como los nietos. Todos pertenecían al mismo movimiento incesante, a esa misma afectividad desbordante que la separaba justamente de mi abuela, a quien con su asombrosa magia resucitó en el escenario.

Era ella, mi abuela, y era otra cosa. Era el teatro vivido no solo como un arte sino como un oficio, una artesanía, una paciencia, un total desinterés, sin olvidar que todo eso también era un juego. Eso y también esa inteligencia arrolladora que nunca dejaba de ser intensamente femenina. Enamorada perdidamente de un tipo que vio dos segundos en un comercial y que quería en serio que encontráramos para conocerlo.

Lo que buscaba era eso mismo: conocer gente, saber qué hace tal o cual, siempre pendiente de una nueva cabeza fresca a la que adaptar su talento. Su talento, que era en gran parte ese mismo: sacar a Nissim del estudio de abogados en que trabajaba, a Jaime Celedón del estudio de arquitectura y a Andrés Rillón del Servicio Electoral, donde se aburría, hasta que lo hizo director de teatro y luego actor.

Sacar también a José Donoso de su escritorio y llevarlo a los ensayos y las filmaciones, llevarlo del brazo por las calles, mostrándole el Chile que había dejado de frecuentar en su largo peregrinaje por España y Estados Unidos. Encuentro del que nació quizás uno de los mejores libros de la época tardía de Donoso, Cuatro para Delfina, que son cuatro intentos también de entenderla, de complacerla, de darle el regalo que prefería: gente haciendo cosas distintas, nuevas, lindas, tremendas, importantes, sin dejar de ser divertidas.

Doy por descontado aquí el humor de la Delfina, que premiamos en el Instituto de Estudios Humorísticos de la UDP el año 2012. Un humor que era todo ella en todo instante, que era su forma de entender el mundo y a las personas, pero que no excluía esa seriedad de fondo que es lo que me sorprendió al conocerla.

La Delfina conseguía con facilidad que cualquiera que la conociera se rindiera a sus pies con su gracia, pero eso no le bastaba. Quería comprender, quería entender, quería llegar más a fondo. Estudiar física cuántica para interpretar Copenhague de Michael Frayn era razón suficiente para seguir viviendo los muchos años que vivió, hasta morir a los 98. Quería saber más, hacer más, ser más cosas, con una curiosidad inagotable, con todas las ganas, pero también al mismo tiempo con ese cariño infinito con que todo se volvía en ella íntimo y familiar. El reloj del comedor, los platos, las fotos de los que pasaron por su vida y vieron las suyas transformadas por ella.

Delfina querida, yo como siempre arranqué porque era demasiado, pero prometo ser, a la hora de este gran estreno que es tu muerte, un actor pasable. La estrella, ya sabemos, serás una vez más tú.