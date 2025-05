Qué viene ahora en The Last of Us tras el final de la segunda temporada

Este domingo 25 de mayo, se estrenó el capítulo final de la segunda temporada de The Last of Us, dejando un cierre que da lugar al inicio de una tercera temporada.

En su primera temporada, la serie nos muestra la vida de Ellie, a cargo de Bella Ramsey, y Joel, interpretado por Pedro Pascal, los cuales se ven enfrentados a un mundo post apocalíptico amenazado principalmente por los infectados por un hongo y los pocos recursos para sobrevivir.

La serie de HBO, basada en el videojuego lanzado en 2013, finaliza su segunda temporada tras doryr episodios, mostrándonos esta vez que los infectados no son el único peligro al cual se enfrentan los protagonistas.

En esta última parte, la serie nos muestra un protagonismo mayor de Ellie, la cual ya tiene 19 años y que busca lograr mayor independencia con Joel, a diferencia de la primera temporada.

La amistad de Ellie con Dina surge al inicio de esta segunda parte al conocerse en Jackson, que es una comunidad de supervivientes ubicada en Wyoming. La amistad de ambas influye en la personalidad que va adoptando la joven protagonista, que luego en ambas surge una atracción romántica.

Uno de los hechos que marcó esta temporada, fue la muerte de Joel por parte de Los Lobos, liderados por Abby Anderson. Este hecho transforma la vida de Ellie, teniendo una personalidad más fría desde este momento. A partir de esto, busca cobrar venganza, obsesionada con encontrar a la joven que le quitó la vida a quien veía como un padre.

En la última parte del ciclo, la serie se traslada a Seattle, donde Ellie se encuentra con Tommy, hermano de Joel, y Jesse, uno de los lideres de Jackson.

¿Qué pasó en el final de la segunda temporada de The Last of Us?

El séptimo capítulo de la serie transcurre en el tercer día en Seattle, finalizando con la muerte de Jesse con un disparo en la cabeza por parte de Abby. En ese momento, la joven se encuentra frente a frente con Ellie.

En un reencuentro de alta tensión, Abby apunta a su enemiga con un arma, se escucha un disparo y la pantalla se va a negro. El final del capítulo finaliza esta última en un estadio, en lo que sería la base de Los Lobos, apareciendo en pantalla: Seattle día 1.

Esto último es importante, ya que durante la parte final del segundo videojuego, puedes utilizar tanto a Ellie como a Abby, mostrándonos la historia de cada una hasta el día 3 en Seattle, en el que se ven cara a cara en el teatro. Por ende, se espera que la tercera temporada nos cuente la versión y la historia de quien para muchos es la antagonista de la historia.

Craig Mazin, guionista y director de The Last of Us, señaló que no es viable finalizar la serie con tres temporadas, confirmando así que la serie de HBO contará con cuatro.

Con respecto al final de la segunda temporada, aseguró que era justo lo que buscaban: dejar al público con la incertidumbre.