VIDEO – Nadie quedó indiferente: la muerte en The Last of Us que remeció al mundo

El segundo capítulo de la segunda temporada de The Last of Us no dejó a nadie indiferente luego de que se recreara una muerte que los seguidores del videojuego sabían que venía, pero nadie espero que ocurriera tan pronto.

Si no has visto el más reciente estreno de la serie, ocurrido este domingo, te recomendamos no seguir leyendo porque esta nota contiene spoilers.

Hacia el final del episodio, titulado Through The Valley (A través del valle), Abby (Kaitlyn Dever) concretó su venganza. Y es que luego de ser salvada por Joel (Pedro Pascal), tras ser perseguida por una gigantesca horda de infectados, conduce al protagonista a su cabaña, tendiéndole una trampa.

Es ahí donde la joven revela su verdadera identidad y lo insta a que revele lo que hizo en el hospital de Salt Lake City, donde asesinó a su padre hace cinco años. Al hacerlo, el hombre revela lo ocurrido, cuyo principal móvil fue salvar la vida de Ellie (Bella Ramsey).

Aún así, Joel recibe un disparo en su pierna y luego la misma Abby, con un palo de golf, concreta su tan ansiado plan: acabar con el asesino de su padre.

Ellie logra dar con el paradero del hombre que se convirtió en su figura paterna y logra ver sus últimos minutos con vida, antes de que la joven le clave un fierro en su cuello.

Posterior a la emisión del episodio, Pedro Pascal reconoció que “me encuentro cayendo en la negación de que algo haya terminado“. Si bien Joel murió, continuará apareciendo en algunos flashbacks, dejando así el total protagonismo a Ramsey.

La escena de la muerte de Joel en The Last of Us no dejó a nadie indiferente, generando millones de reacciones en todo el mundo.