VIDEO – Así fue el estreno de la segunda temporada de The Last of Us

La segunda temporada de The Last Of Us se estrenó en Max.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) volvieron a la pantalla chica después de dos años. Este domingo se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, la cual, recordemos, terminó con el secreto que el protagonista le escondió a su joven acompañante.

La actual temporada de la serie contará con siete episodios de una hora de duración cada uno y alcanzará a adaptar la mitad del segundo videojuego. La producción ya confirmó de manera oficial una tercera temporada, que, en teoría, cerrará la historia.

A partir de ahora te contaremos el episodio 1 de la segunda temporada de The Last of Us, llamado Future Days, de modo que si aún no estás al día te recomendamos que no sigas leyendo. O hazlo bajo tu propia responsabilidad. El capítulo ya está disponible en la plataforma Max.

Lo que pasó en el debut de la segunda temporada de The Last of Us

La trama comienza cinco años después de los últimos eventos. En primera instancia conocemos a Abby, un personaje nuevo en la historia, la hija de uno de los cirujanos que Joel asesinó en el final de la primera temporada, por lo que jura vengarse del responsable de ese hecho. Sin embargo, aunque no tiene muchos datos sobre él, desea que muera de forma lenta y dolorosa.

Por su parte, Joel y Ellie están asentados en la comunidad Jackson. Mientras que el personaje interpretado por Pascal vive en una casa, el de Ramsey se muda al garaje, siendo ya mayor de edad, lo que los distancia aún más. Ante la débil relación que mantienen, Joel decide acudir a terapia.

Tommy, el hermano de Joel, es ahora padre y tiene una relación estable con María. Ambos deben superar problemas que les acechan, como la falta de espacio ante la llegada de nuevos refugiados y el temor a las hordas de infectados por Cordyceps. Por lo mismo, realizan patrullajes periódicos.

Ellie se une a las patrullas, algo que no le cae para nada bien a Joel. En uno de los grupos liderados por Cat, Ellie y Dina, su mejor amiga, se saltan los protocolos e ingresan a una casa que a su alrededor presenta varios cadáveres. Una vez dentro, ambas son atacadas por un infectado y acaban con él. No obstante, Ellie cae al sótano, donde se encuentra frente a otro de ellos, el cual presenta una forma peculiar de actuar: no se precipita ante el ruido y trata de engañarla para atacarla cuando esté desprevenida. De hecho, logra morderla en el estómago, herida que ella termina por coser para camuflarla sin que nadie se entere.

De vuelta en Jackson, Ellie deja constancia de la existencia de este nuevo tipo de infectado. Sin embargo, con las celebraciones de Año Nuevo el tema queda relegado a un segundo plano.

En el baile de la fiesta, Ellie y Dina se besan, lo que molesta a más de uno. Si bien Joel salta en su defensa, la joven lo rechaza, furiosa. Al pasar al lado de una tubería rota, podemos ver cómo hongos que parecían muertos vuelven a cobrar vida.

Fuera, entre los árboles, el equipo de Abby está al acecho. Dieron con la comunidad y creen tener entre manos al asesino de su padre: Joel.

Revisa lo que se viene esta segunda temporada: