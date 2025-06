Morten Harket, vocalista de A-ha, confiesa que padece Parkinson

Vocalista A-ha confirma que padece Parkinson

Morten Harket, vocalista de la banda noruega A-ha, dio a conocer esta jornada que padece Parkinson, admitiendo que ve poco probable cantar de nuevo.

“No tuve problemas para aceptar el diagnóstico. Con el tiempo he encontrado apoyo en la actitud de mi padre de 94 años para la forma en que el organismo comienza a rendirse gradualmente: seguiré usando lo que funcione“, aseguró el cantante de 65 años, en un artículo en la página web de la agrupación.

Fundada en Oslo en 1982, el trío musical encabezado por Harket saltó a la fama mundial tres años después gracias al éxito de su sencillo Take On Me, vendiendo millones de discos en todo el mundo y convirtiéndose en la banda noruega con más éxito en la historia.

Harket fue tratado en 2024 la Clínica Mayo en Estados Unidos, sometiéndose a un procedimiento neuroquirúrgico en junio donde se le implantaron electrodos en la parte profunda del hemisferio izquierdo del cerebro para estimular su actividad cerebral. La intervención tuvo el efecto deseado y muchos de sus síntomas físicos prácticamente desaparecieron.

En diciembre de 2024 se sometió a un procedimiento similar en el lado derecho del cerebro, que también tuvo éxito.

“Los problemas con mi voz son uno de los muchos motivos de incertidumbre sobre mi futuro creativo“, reflexionó el vocalista de A-ha. “No tengo ganas de cantar y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar el control técnico completo” .

La responsabilidad de cantar para Morten Harket

Según explica el artículo, Harket en un buen día no exhibe la gran mayoría de síntomas que suele presentar el Parkinson. No obstante, su instrumento único es lo que ha sufrido: su voz.

“Cuando digo que mi identidad no consiste en ser cantante, es mi respuesta directa. Me sale del corazón. La gente me asocia con ello, naturalmente, y me doy cuenta de ello. Para mí, cantar es una responsabilidad y, en algunos momentos, me parece fantástico poder hacerlo”, indicó el músico.

Sin embargo, reveló que también tiene “otras pasiones, otras cosas que forman parte de mí, que son igual de necesarias y verdaderas”. Además reconoce que es “difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios”, ya sea para eventos sociales o la vida cotidiana

Finalmente, el vocalista de A-ha reconoció que, de todas maneras, se encuentra trabajando en futuras canciones: “No estoy seguro de si podré terminarlas para estrenarlas. El tiempo dirá si lo consiguen. Me gusta mucho la idea de atreverme, como paciente de Parkinson y artista, con algo totalmente fuera de lo común. Todo depende de mí, pero primero tengo que quitarme esto de encima”.