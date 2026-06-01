Murió tras impactar un auto en movimiento: qué se sabe de la mujer que cayó desde un piso 19 en Concepción

La Fiscalía de Flagrancia está encargada de determinar las indagatorias a seguir para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

AGENCIA UNO.

Carabineros se encuentra investigando las circunstancias en la que murió una mujer en Concepción, luego de que este lunes cayó desde un piso 19 sobre un auto que se encontraba con ocupantes y en movimiento.

De acuerdo con lo informado por la policía uniformada, el hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas en la Avenida Manuel Rodríguez, entre las calles Ongolmo y Orompello, en las inmediaciones del centro de la capital de la Región del Biobío.

La subcomisaria de la Segunda Comisaría de Concepción, capitán Katherine Sepúlveda, ratificó que la víctima fatal cayó sobre el capó de un automóvil, a la vez que enfatizó que ninguna de las personas que estaban en su interior resultó con lesiones o heridas.

Indagan si la mujer que murió estaba sola en el departamento

Además, los reportes policiales indicaron que la víctima es una mujer de 53 años, quien se precipitó al vacío e impactó el vehículo en el que se trasladaban dos personas.

Por el momento no están claras las circunstancias en que se produjo la caída, ni tampoco si la víctima se encontraba acompañada al interior del departamento desde el cual se precipitó al vacío.

Tras el hecho, Carabineros resguardó el perímetro a través de cortes de tránsito y restricciones al paso de los peatones, con el propósito de facilitar los peritajes y el trabajo investigativo.

La Fiscalía de Flagrancia está encargada de determinar qué acciones investigativas se deben implementar para esclarecer totalmente cómo ocurrió el hecho.