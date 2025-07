La batalla legal de China Suárez con Benjamín Vicuña que llegó a las redes sociales

La paz entre Benjamín Vicuña y China Suárez se acabó, desatando una guerra entre ambos que acaparó la atención de los medios tanto en Chile como en Argentina.

Todo comenzó cuando el actor decidió revocar el permiso que le había otorgado a la actriz para que viajara con los dos hijos que tienen en común, Magnolia y Amancio, a Turquía, país donde juega Mauro Icardi.

Su decisión se le comunicó un día antes de que Suárez viajara. Ante los medios, Vicuña explicó que esto se debió a que “la verdad es un montón todo esto, pareciera que es algo grave pero tiene que ver con el orden de los chicos“.

Molesto explicó que “hablar de mis hijos es un montón pero bueno, lo hago porque ya se instaló un tema en relación a una cosa doméstica, interna. Para toda la gente que está tan interesada, no sé por qué… Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”.

“Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá; este es un tema de dinámicas familiares. Ya estar hablando de traición es un montón”, agregó.

Respecto de revocar el permiso para que sus hijos viajen, el actor chileno señaló que “hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. Muchas veces en las familias las cosas fluyen, otras veces se complican; temas de comunicación. Despierta mucho odio esto porque aparentemente es como que alguien le está quitando los hijos a otra persona, esas son pelotudeces importantes de descartar”.

En ese sentido, añadió que “acá hay que buscar un orden cuando tiene que ver con viajes al extranjero, así como yo lo hago cuando me voy a Chile. En este caso… Y acá termino porque no voy a hacer una conferencia de prensa, la madre tiene todo el derecho del mundo de viajar, de acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con los hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados”. Eso sí, dejó en claro que el objetivo es lograr un acuerdo.

La arremetida de China Suárez contra Benjamín Vicuña

Lo que Benjamín Vicuña jamás imaginó fue que China Suárez, a raíz de esta situación, le dedicara una polémica publicación en su cuenta de Instagram, donde no solo lo acusó de infiel y mal padre, sino que también de tener adicciones.

“El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos. Se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba de gira. El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque era mucha plata. El papá del año, a quien su hija de dos años le pidió por la noche un vaso de agua. Pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio, porque hay una imagen que sostener“, consigna su post.

En esa misma línea, agregó que “el que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, sepárate, ¿quien te va a querer con 3 hijos? El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del de año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones“.

A todo esto se suma que, según dio a conocer la animadora argentina Paula Varela, China Suárez llevará a tribunales a Benjamín Vicuña.

El objetivo de la actriz es saber si la decisión de su ex pareja de revocar el permiso de sus hijos para viajar a Turquía fue o no un capricho.

“Quiere que la justicia decida si esto tiene un motivo real o fue un capricho de Benjamín Vicuña. ¿En qué se basan para este pedido? En que la China viaja por línea y tiene el pasaje de ida y de retorno de los chicos; lo cual no significa que después se pueda cambiar. Pero Benjamín no tendría por qué pensar que no traería a los niños”, indicó.

Por último, Varela reveló que el chileno no es quien quedará a cargo de Amancio y Magnolia, sino que será la madre de Suárez.