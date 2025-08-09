Kaminski se sincera en Only Fama: “Soy el responsable, cometí el peor error de mi vida”

“Yo no sabía que era un prestamista ilegal”, dijo el animador en referencia al Rey de Meiggs, lo que causó la duda entre los animadores del programa de Mega.

Francisco Kaminski reveló su versión de los hechos en el programa Only Fama de Mega. El animador, quien habría solicitado 15 millones de pesos a cambio de la entrevista, conversó con Juan Antonio Neme y Francisca García-Huidobro.

Durante la conversación, abordó los problemas financieros que enfrenta actualmente y habló sobre su relación con José Reyes, conocido como el fallecido Rey de Meiggs.

“Nosotros con José Felipe Reyes nos conocíamos hace diez años, cuando yo tenía una productora. Nos autofinanciábamos, salíamos a conseguir nuestros auspiciadores y así yo consigo su contacto”, comenzó diciendo.

“En el 2019 terminé la productora y comencé con mi familia una empresa familiar de cecinas, en la cual él, desinteresadamente, nos buscó contactos de personas que él conocía y que nos podía comprar productos… Yo no sabía que era un prestamista ilegal”, dijo Kaminski, causando la duda en los animadores.

Posterior a ello, el animador declaró que la empresa quebró y que quedó con una deuda de más de 400 millones de pesos. “Yo soy el principal culpable, ese es mi mea culpa, el error de mi vida es tratar de hacer negocios sin capital, sólo con las ganas de salir adelante”, dijo.

Kaminski y su relación con Camila Andrade

En medio de la conversación con Only Fama, Kaminiski reconoció el fin de la relación con Camila Andrade.

“Nosotros tomamos distancia efectivamente, con una conversación bien sincera y bien humana. Con mucho amor, con mucho respeto también, porque nosotros nos amamos”, expresó el también ex de Carla Jara.

“Pero yo también tengo la necesidad de solucionar mi vida y de no seguir manchando a mi entorno”, añadió.

Junto a ello, aseguró que “nosotros dos tomamos la decisión en una conversación y creo que ella lo entiende perfectamente, yo he sentido en todo momento su apoyo, pero como pareja siento que es injusto para ella si es que yo no estoy bien, si es que yo no trabajo en lo que he venido haciendo mal, porque creo que no tiene por qué terminar como la Edith, no tiene por qué terminar con la Carla”.