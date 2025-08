Detalló llamada con Kaminski: la declaración clave de la viuda del Rey de Meiggs sobre el día del crimen

A casi dos meses de la muerte de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como Rey de Meiggs, continúan saliendo a la luz nuevos antecedentes del homicidio por encargo que ejecutaron tres venezolanos.

Además de los tres sicarios, días posteriores del crimen se llevó a cabo la detención de Wilson Verdugo, un comerciante que era amigo de la víctima, pero con el que mantenía una deuda de más de mil millones de pesos.

Bajo este contexto, T13 reveló parte de la declaración judicial de la viuda del Rey de Meiggs, quien afirmó que sostuvo un diálogo con Verdugo después del crimen para abordar la deuda que mantenía.

“Cuando me reuní con Wilson, por motivos de la deuda que tenía con José, me señala que el día de los hechos, previa coordinación con José, le vino a dejar a conserjería la suma de $9 millones. Esto durante la mañana del día de los hechos (…) Yo le expliqué que la deuda era por el monto de la suma de $1.034.000.000 y la suma de 80 mil dólares. Teníamos que ver cómo se pagaría, si se mantendría el mismo interés y pagos mensuales, a lo que él me respondió diciéndome que de la deuda de la suma de $1.034.000.000, ya habría pagado $1.000.000.000″, expuso la viuda de Reyes.

La viuda dio detalles sobre la deuda de Francisco Kaminski con el Rey de Meiggs

Por otro lado, la mujer abordó la deuda que tenía Kaminski con José Reyes. De acuerdo al conductor de TV y radio, le adeudaba a la víctima un monto de 45 millones de pesos. No obstante, según el cuaderno del Rey de Meiggs la deuda ascendería a 70 millones.

En su declaración, Kaminski aseguró: “Yo mantengo una deuda pendiente con la víctima, la cual asciende a la suma de 45 millones de pesos en dinero, lo cual, la verdad, lo ocupé por un evento que tengo en septiembre este año por la instalación y funcionamiento de una fonda. Ese dinero José me lo facilitó el mes de marzo del 20 de 2025 y teníamos acordado el pago para después del 10 de octubre”.

La viuda de Reyes, en tanto, aseveró que tomó contacto con Kaminski el mismo día en que murió su esposo.

“El mismo día de los hechos, llamo a Francisco Kaminski a su teléfono particular a eso de las 14.00 horas, cuando venía camino a Santiago, comentándole lo que había ocurrido, y Francisco me señaló que quedó sorprendido, porque él habría hablado con José por videollamada mucho rato, momentos antes que pasaran los hechos, que incluso Francisco señaló que José venía molesto por motivo del tráfico”, declaró.

De acuerdo a la declaración, la mujer retomó el contacto con el locutor ocho días después, con el objetivo de cobrar el préstamo informal que había realizado su fallecido esposo.

El complejo estado de salud que atravesó el padre de Francisco Kaminski

En medio de la polémica por el vínculo de Kaminski con el Rey de Meiggs, no solo el animador ha sido afectado, sino que también su padre.

Lo anterior, debido a que según reveló Primer Plano de CHV, el padre de Francisco, Helmut Kaminski, sufrió un infarto tras enterarse que su hijo declaró en el marco de este mediático caso.

En este contexto, en el espacio televisivo dieron a conocer una serie de registros del papá del animador al interior de una clínica producto del complejo episodio que sufrió.