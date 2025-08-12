La polémica que revivió la enemistad de José Miguel Villouta con Natalia Valdebenito

El periodista, a raíz de unas declaraciones de la comediante, reveló el difícil momento que atraviesa y la acusó de destruir su carrera.

Tras varios años, el nombre de José Miguel Villouta nuevamente se tomó los medios y portales de internet tras un mensaje dirigido a su ex amiga, Natalia Valdebenito.

Todo esto surgió a raíz de una entrevista en el podcast Las Monas donde fue consultada por el periodista, sosteniendo que “está haciendo videos escondido mientras yo trabajo dando cara“.

Su escueta declaración motivó a que el ex Intrusos realizara una publicación en su blog donde señaló que “ella podría haber dicho: anda haciendo videos que nadie ve, o tiene una radio en su pieza que nadie escucha, o incluso ningún periodista le da bola. Todo eso habría sido 100% preciso. Pero eligió la palabra escondido, y eso dice mucho más de su visión distorsionada e imbécil de la realidad“.

Para Villouta, lo que hizo Natalia Valdebenito fue que destruyó “mi carrera de 20 años. Una carrera que en esa época un gay tenía que lograr esforzándose tres veces más, recibiendo un tercio del sueldo”.

Desde entonces, el periodista acusó que atraviesa un difícil momento económico y donde todo el mundo, incluyendo sus amigos, le dieron la espalda.

“Me parece peligroso”

Esa semana, Primer Plano abordó la polémica, logrando obtener las primeras declaraciones de Natalia Valdebenito sobre el relato de Villouta.

Si bien reconoció que “fue muy importante” en los inicios de su carrera, “hace diez años que no hablo con él, no voy a contarte nada, no puedo hablar, me parece peligroso todo esto que está pasando“.

“Lleva diez años haciendo esto, así que debe estar muy contento. Espero que disfrute esto. No voy a hablar de lo que él ha dicho, eso no es saludable para nadie“, indicó.

Además, la comediante reconoció que no había leído la columna que el comunicador escribió en su blog. “Me bloqueó de todo, no supe nunca qué pasó. Pero más allá de eso, no voy a decir nada, creo que el contexto es muy peligroso para mí y para todas las mujeres que expone“, añadió.