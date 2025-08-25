Infidelidad, quiebre matrimonial y polémica entrevista: todo lo que se sabe de la semana más compleja de Karol Lucero

El comunicador dio una entrevista para abordar lo que han sido los días más oscuros de su vida desde que reconoció que fue infiel a su pareja, Fran Virgilio

Karol Lucero vive su momento más difícil. La semana pasada su vida dio un vuelco de 180° luego de confirmar que había sido infiel a su esposa Fran Virgilio, con la conocida DJ Isi Glock.

Fue esta última, en una transmisión en vivo, quien confesó que se había involucrado con una persona famosa. Si bien no quiso dar el nombre, dio pistas como que era un animador que no estaba en televisión y que se había casado hace menos de un año.

Pese a que nunca lo mencionó, quienes miraban el en vivo apuntaron contra el también locutor, lo que fue confirmado por la artista.

A raíz de esto, Lucero no tuvo más remedio que confirmar su error. “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí (…) Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”, señaló a la periodista Paula Escobar.

La única infidelidad

Desde entonces, la noticia ha sido tema obligado en todos los programas de la televisión chilena, donde se ha especulado respecto a que Lucero estaría viviendo con su madre, que habría tomado la decisión de irse del país o que su productora habría bajado la cortina.

A raíz de toda esta situación, Karol Lucero apareció por primera vez en pantalla el pasado viernes en el estelar Only Fama, donde protagonizó una polémica entrevista en la que confirmó que con su esposa, Fran Virgilio efectivamente estaban separados en la actualidad.

Junto con eso, quiso dejar en claro -ante los rumores surgidos en los últimos días- que “desde que tenemos una relación hace cinco años (con Virgilio) esta es la primera (infidelidad)“.

Además, abordó la posibilidad de que la mujer con la que fue infiel haya quedado embarazada, sosteniendo que hay dos cosas que debe hacer. “Una, es pedirle una prueba de ADN para ver si es cierto, y la segunda, si es cierto, hacerme responsable“, dijo.

Desde la entrevista del pasado viernes, Karol Lucero se ha mantenido alejado de la opinión pública, pese a todas las reacciones que generaron sus declaraciones en el programa de Mega. La noche de este domingo, Isi Glock estuvo en Primer Plano, donde nuevamente lo golpeó con sus palabras.

“Él mismo se ha ganado el daño. Tanto que dice que es persona pública, entonces no sé por qué no se cuida en redes sociales. Yo soy una persona que expone todo y no me da miedo seguir exponiendo esto y mucho más. Siento que se gana cada funa y siempre intenta salir al día siguiente con una excusa para hacerle nanai a la situación y lavar su imagen para quedar como héroe”, dijo.

Consultada sobre su posible embarazo, la joven DJ reconoció que se hizo un test de embarazo que salió positivo y que esta semana se realizará exámenes de sangre para comprobar su estado.