España se baja de Eurovisión: como el festival perdió a uno de los “Cinco Grandes” de la competencia

España se ha convertido en el país más reciente —y el primero entre los denominados “Cinco Grandes”— en anunciar que no participará en el Festival de Eurovisión 2026 si Israel mantiene su participación, en respuesta a su ofensiva en Gaza. La decisión fue adoptada por mayoría en el consejo de administración de RTVE, la radiotelevisión pública española.

“El genocidio que está ocurriendo actualmente hace imposible que miremos hacia otro lado“, declaró el presidente de RTVE, José Pablo López. La votación se realizó el mismo día en que una comisión de investigación de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, acusación que el gobierno israelí ha rechazado tajantemente calificándola de “escandalosa” y “falsa“.

López subrayó que la posición de RTVE no es meramente simbólica: “Como coorganizadores del Festival de Eurovisión, compartimos una responsabilidad colectiva. Mientras Israel ha participado regularmente en la competencia, los hechos actuales hacen imposible que permanezcamos en silencio“.

También añadió que no es correcto afirmar que el festival —organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER)— es simplemente un evento apolítico. “Todos sabemos que el certamen tiene implicaciones políticas. El gobierno israelí también lo sabe y utiliza el evento como plataforma internacional“, detalló.

España se suma así a países como Eslovenia, Irlanda y Países Bajos, cuyos entes públicos ya anunciaron su retiro de Eurovisión. Por su parte, Islandia y varios países nórdicos han iniciado sus procesos de selección musical, pero mantienen abierta la posibilidad de retirarse.

La UER abrió en julio un proceso de consulta entre los 37 países participantes del año pasado, con el objetivo de definir la postura oficial sobre la participación de Israel. Aunque el plazo para confirmar asistencia suele cerrarse en octubre, este año se ha extendido hasta diciembre.

López expresó su deseo de que “esta postura visible y significativa” de RTVE motive a otros países a sumarse, y que se alcance una resolución anticipada: “Para el bien del festival y los valores que defiende, este asunto debe resolverse antes de la asamblea prevista“.

El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena y marcará el 70.º aniversario del certamen, donde los países participantes envían una canción inédita que es interpretada en directo durante una gala televisada.