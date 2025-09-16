“Gaza está en llamas”: Israel comienza captura de la principal ciudad de la Franja

La ofensiva, durante sus primeros bombardeos nocturnos, ha asesinado al menos a 34 palestinos, según el Hospital Al Shifa.

El Ejército de Israel lanzó este martes su ofensiva a gran escala para llevar a cabo la captura de la Ciudad de Gaza, situada al norte de la Franja, para eliminar a Hamás.

La arremetida llegó tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para retirar a la población de la zona, con ataques aéreos nocturnos que mataron al menos a 34 palestinos, según el Hospital Al Shifa.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó a través de su cuenta oficial de X que “Gaza está en llamas“, en su incremento bélico contra objetivos del grupo paramilitar. “Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. No cederemos ni cederemos hasta que la misión se complete”, indicó en su publicación.

De tal manera, el vocero en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, detalló por la misma vía que permanecer en la urbe “supone un peligro”. “Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40% de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos“, agregó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegaron para la captura de Gaza a dos divisiones —la 162 y la 98—, con una tercera que se unirá en los próximos días. El objetivo durante estos primeros días es rodear la ciudad, según indicó el diario The Times of Israel, recordando los cerca de 60.000 reservistas que han sido movilizados.

Las peticiones de Gaza y Hamás por captura de la ciudad de Israel

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza afirmó en un comunicado que los departamentos de emergencias de los hospitales que siguen operativos en la ciudad “están gravemente superpoblados” y ha recordado que los equipos sanitarios trabajan sobre una gran escasez de medicinas y material.

“La grave escasez de unidades de sangre y componentes sanguíneos incrementa los riesgos en las intervenciones de emergencia a los heridos“, agrega la cartera, parte de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino solicitó una “intervención internacional urgente y excepcional para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza“, subrayando que “el fracaso de la diplomacia internacional para detener la guerra es sospechoso e injustificado”.

Hasta la fecha, la ofensiva israelí que fue desatada tras los ataques llevados a cabo el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado casi 65.000 palestinos muertos, según autoridades gazatíes, controladas por Hamás.