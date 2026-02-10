El cantante también dejó de seguir a todas las cuentas con las que solía interactuar.

El artista puertorriqueño Bad Bunny eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y de X, además retiró su foto de perfil, sorprendiendo a sus 53 millones de seguidores.

Junto a ello, el cantante dejó de seguir a todas las cuentas con las que solía interactuar. La única información que permanece en su perfil es un enlace a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Esta decisión se produjo pocas horas después de que Bad Bunny hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

Bad Bunny desaparece de Instagram y X tras su presentación en el Super Bowl

Su presentación, llena de referencias culturales y mensajes de apoyo a la comunidad latina, incluyó la participación de Lady Gaga y Ricky Martin, y generó gran repercusión mediática en redes, televisión y prensa internacional.

Apple Music, patrocinador del show, señaló que la actuación provocó “una interacción sin precedentes” entre fans de todo el mundo. Los datos de la plataforma muestran un aumento récord de oyentes simultáneos de Bad Bunny tras su presentación.

Asimismo, las reproducciones en Spotify se dispararon un 470 % en Estados Unidos y un 210 % a nivel global. Celebridades como Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G también estuvieron vinculadas al artista durante este periodo.

El mes pasado, Bad Bunny hizo historia al ganar el Grammy al mejor álbum, convirtiéndose en el primer artista con un disco completamente en español en obtener este galardón.

