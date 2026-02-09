De Puente Alto al Super Bowl: quién es el chileno detrás del vestido que usó Lady Gaga en el show de Bad Bunny

Lady Gaga sorprendió con su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde lució un vestido celeste con sello chileno.

Siempre hay un chileno y el Superbowl LX no fue la excepción. Más allá de lo deportivo, los ojos estuvieron puestos en el show de medio tiempo que protagonizó Bad Bunny, quien se transformó en el primer artista en encabezar un espectáculo completamente en español en la fiesta más grande de los norteamericanos.

El show contó con una serie de referencias a la cultura latina, para luego cerrar su performance mencionando a Chile y a todos los países de la región, mientras atrás de él flameaban las banderas de las naciones de América.

Sin embargo, esto no fue la única participación que tuvo nuestro país en el Super Bowl. Esto, no solo por la aparición de Pedro Pascal en La Casita, sino que también por la obra de un artista chileno que vistió a una de las estrellas que fueron parte del espectáculo.

El chileno detrás del vestido que utilizó Lady Gaga en el show de Bad Bunny en Super Bowl

Se trata del diseñador chileno Diego Cajas, quien es parte de Luar, el taller que confeccionó el vestido celeste que usó Lady Gaga durante el show de Medio tiempo del Super Bowl.

En este marco, Cajas comentó al medio Viste La Calle que “fue un challenge hacerlo, pero se logró, y estoy súper feliz de haber participado en este Super Bowl. Es un momento importante para la historia que un latino esté haciendo el espectáculo, fue toda una experiencia la que vivimos con Luar”.

Instagram.

Esta no es la primera vez que el diseñador nacional forma parte de la confección de un atuendo de Lady Gaga, ya que en marzo de 2025 participó en la fabricación del traje rojo que vistió la cantante en su presentación de Abracadabra en el programa Saturday Night Live.

“Soy una persona de Puente Alto, sin privilegios, entonces crecer con Gaga toda mi vida, admirando su carrera y poder trabajar ahora para ella se siente muy raro, se siente muy irreal“, sostuvo Diego Cajas a CNN Chile en aquella oportunidad.

En otra entrevista, abordó la influencia que ha tenido Gaga en su vida: “Yo me interesé en la moda por Gaga y descubrí mi identidad. Gaga fue una artista que acompañó muchos procesos creativos y personales en mi vida”, afirmó.

El diseñador trabaja en la marca Luar y hace cinco años que vive en Nueva York.