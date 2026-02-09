El millonario patrimonio de Bad Bunny: ¿Cuánto dinero tiene y cómo apunta a seguir creciendo?

Millones de reproducciones, giras récord y acuerdos comerciales posicionan a Bad Bunny como uno de los artistas más importantes del mundo, lo cual también se traduce en grandes ingresos económicos.

En los últimos años, Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny, se ha consolidado como uno de los artistas más importantes del mundo, lo cual se refleja con su reciente presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX y los diversos premios que ha ganado, como sus 18 Latin Grammys y seis Grammys, donde destaca el último que obtuvo por el Mejor Álbum del Año.

Su ascenso a la fama ha sido de forma meteórica, generando millonarios ingresos por giras, streaming, colaboraciones con marcas, etc. Si bien no recibió dinero por su actuación en la final de la NFL, el incentivo económico está en la exposición del evento, que este año fue visto por 135,4 millones, superando levemente al récord de audiencia que marcó Kendrick Lamar en 2025 (133,5 millones de visualizaciones).

La fortuna de Bad Bunny: ¿Cuánto dinero tiene el cantante puertorriqueño?

Las cifras exactas de su patrimonio se desconocen. No obstante, diferentes reportes coinciden que los ingresos están dominados por el streaming y la venta de entradas, por lo que hay varias estimaciones.

De acuerdo a Celebrity Net Worth, el imperio económico de Bad Bunny supera los US$100 millones. Una parte importante de este monto se debe a las grandes recaudaciones que ha obtenido en sus giras y en su catalogo musical.

Las reproducciones en aplicaciones de música juegan un rol fundamental en los ingresos del cantante. Lo anterior, considerando que el puertorriqueño en el último año nuevamente se posicionó como el Artista Global Top de Spotify, con más de 19.800 millones de reproducciones en 2025. Según Forbes, las regalías por dichas reproducciones en Spotify alcanzarían los US$ 30 millones.

Las giras también mueven mucho dinero. En este sentido, marcó un récord en 2022 recaudando US$ 435,3 millones gracias a su gira World’s Hottest Tour (Un Verano Sin Ti) y El Último Tour del Mundo.

En 2024 siguió realizando giras, esta vez con Most Wanted Tour (Nadie Sabe lo que va a pasar Mañana), donde obtuvo ingresos de US$ 200 millones.

Respecto al último año, en el DTMF World Tour, que inició a finales de 2025, en sus primeras fechas ya recaudó US$ 107 millones y se perfila como la gira más taquillera de su carrera.

Todo esto se suma a los millonarios acuerdos comerciales que Bad Bunny tiene con grandes marcas, como Adidas, Gucci, entre otras.

En cuanto a sus propiedades, destaca una mansión en Hollywood Hills que compró por 8,8 millones de dólares en 2023 y otra residencia en Los Ángeles que adquirió en 2024 por 8,9 millones de dólares.