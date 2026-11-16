El líder de la banda uruguaya habla del tour que celebra los 20 años de Raro, el que llega el 5 de diciembre al Santander Arena, y de su debut en Lollapalooza Chile.

El Cuarteto de Nos, la banda uruguaya que se ha transformado en un fenómeno de audiencias, vive un 2026 en el que no han parado. Así da cuenta su líder, Roberto Musso, quien cuenta, al otro lado de la pantalla, que está pasando unos pocos días en su casa tras tocar en Bogotá y pronto a partir a Estados Unidos. Con dos giras superpuestas en que siguen presentando Puertas (2025) y en paralelo celebran las dos décadas de Raro (2006), el disco que los sacó de Uruguay. Ese aniversario se transformó en Así soy yo, un tour cápsula por cinco capitales latinoamericanas, con setlist y escenografía propios para cada ciudad. Santiago será una de ellas el 5 de diciembre, en el recién rebautizado Santander Arena. Y el 14 de marzo, la banda debutará en Lollapalooza Chile.

Su relación con nuestro país es especial. En 2025 llenaron el recinto del Parque O’Higgins, y este año ya tocaron en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el festival REC de Concepción. En ese sentido, Roberto Musso cuenta que “siempre tuvimos como estrategia no tocar solamente en las capitales. Por la geografía chilena, mucha gente tenía que viajar muchísimos kilómetros para vernos. En Concepción, además del REC, que fue una experiencia divina, hicimos un show solos, y la cantidad de familias que nos decían que habían viajado de otras ciudades era increíble”.

—¿Por qué cree que los chicos enganchan con letras tan intrincadas y llenas de juegos de palabras?

“Me hago la misma pregunta. Creo que tiene mucho de identificación. Los adolescentes y veinteañeros son de generaciones con una sensibilidad muy diferente a la nuestra, con otra forma de consumir música e información. Y por suerte siempre tuvimos un público heterogéneo a nivel generacional, de clase social, de género. Tiene que ver con los personajes de las canciones, que están al borde de lo verosímil, pero tienen mucho de carne y hueso. La gente dice a mí me pasa lo mismo que a este tipo. A mí me gusta escribir canciones de mi edad biológica, siempre lo he dicho, y creo que ha sido un buen argumento para seguir vigente”.

—Para el aniversario de Raro prepararon una live session muy particular. ¿Cómo surgió la idea?

“Queríamos una live session que no cayera en lugares comunes. El personaje de Raro fue icónico: un tipo que no existe, una mezcla de nuestras caras, que parece normal pero medio raro. En el disco había fotos de su apartamento, y nos pareció interesante que la sesión sucediera ahí y que todo se viera a través de sus ojos, que la banda no fuera la protagonista. Está lleno de referencias a otras canciones, a otros discos, de objetos y pistas que el fan agradece muchísimo. Siempre digo que tenemos el fandom más creativo, más inteligente, pero también más exigente”.

—¿Tuvieron que volver a ensayar canciones medio olvidadas?

“La propuesta era revisitar Raro no desde la nostalgia, sino desde la actualidad de la banda, que también cambió integrantes. De las cinco o seis canciones de la live session, hay tres o cuatro que nunca faltan en un show nuestro. Están tocadas desde el presente, aunque no tan distinto a como fue el trabajo con Juan Campodónico en aquel momento. Nos gustó eso: canciones que siguen muy vigentes, con la banda del 2026”.

—¿Qué se puede esperar del show en Santiago, con un setlist que cambia en cada ciudad?

“Es un setlist especial que no se va a repetir, porque el año que viene ya pensamos grabar algo nuevo. Hace mucho hincapié en Raro, y además en cada ciudad hacemos una encuesta para que los fans voten alguna canción que tengan ganas de escuchar. Lo hicimos en Colombia y la gente quedó muy contenta, y Santiago también va a votar. No saben la cantidad de votos que llegan, y lo disímiles que son. A veces tenemos que decir voten entre estas 20, porque si no, no podemos tenerlas todas ensayadas”.

—¿Y cómo es llevar el Cuarteto a Estados Unidos?

“Nos pasan cosas curiosas. Va mucho público latino, pero también una cantidad impresionante de profesores de español: gente de lengua materna inglesa que enseña en colegios o universidades. Vienen muchos al meet and greet y nos cuentan cómo usan nuestras canciones para enseñar sinónimos, antónimos, figuras del lenguaje. Un profesor de Alaska nos trajo un examen hecho con canciones del Cuarteto. En Europa, en cambio, el público es mayormente latino, pero muchos van con parejas o amigos locales que no hablan español, y en el show ves cómo les soplan la letra al oído para que entiendan el concepto”.

—En marzo debutan en Lollapalooza Chile, frente a un público que no solo va por ustedes. ¿Cómo se enfrenta un festival?

“Tenemos bastantes partidos encima. Es como el director técnico que tiene una táctica para jugar de local y otra de visitante. En un festival gigante, buena parte del público está esperando a un artista que viene después, otros van por curiosidad y mucha gente va por el Cuarteto. Tenés poco tiempo y es el momento para seducir público nuevo. Nos ha ido muy bien en festivales de México, Colombia o Argentina, porque ese público es de mente abierta. Pero hay que armar una bomba a la que nunca se le caiga la energía. Equilibramos las más conocidas con canciones nuevas y metemos alguna otra que quede en el recuerdo. Por eso muchas veces tocamos ‘Contrapunto para humano y computadora’, porque alguien que nos ve por primera vez se va a acordar del flaco que se peleaba con la computadora, y capaz que le entra la intriga de escuchar bien la canción”.

—Lollapalooza también es transversal en edad: van padres con hijos.

“Hemos tocado en Rock al Parque, Tecate Comuna, Pa’l Norte, Vive Latino… Y hace poquitos días mi hija de 15, me dice: Papá, ¿tocás en Lollapalooza? Llegaste a lo más alto. ¿Puedo ir contigo?. Obvio que sí. Así que me la llevo”.