“Ha existido una campaña muy injusta en contra del ministro, colgándose, por cierto, de hechos concretos, pero que difícilmente son atribuibles a él en términos personales, sino que más bien al Estado en su conjunto”, precisó el timonel de Republicanos.

AGENCIA UNO

El senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, aseveró que el Gobierno enfrenta una campaña en su contra por parte de la oposición, poniendo como ejemplo la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Squella fue entrevistado en radio Duna, donde se le consultó por el desplome del apoyo al presidente José Antonio Kast, que llega apenas al 18% en Criteria, donde el rechazo a la permanencia del titular de Justicia alcanza al 79%.

Ante estos resultados, el parlamentario sostuvo que este panorama “es entendible. Ha existido una campaña muy injusta en contra del ministro, colgándose, por cierto, de hechos concretos, pero que difícilmente son atribuibles a él en términos personales, sino que más bien al Estado en su conjunto”.

Respecto a esta supuesta campaña, Arturo Squella apuntó directamente contra la oposición.

“Si le cayó en bandeja esto, es una campaña en contra del Gobierno. Curiosamente, para dolor de algunos más serios de oposición, tuvieron que golpear al que semanas antes decían que era el mejor ministro del gobierno del presidente Kast”, aseveró el senador republicano.

En esta línea, Squella sostuvo que “cuando tú tratas de hacer creer a la población de que una persona está tratando de favorecer a los peores criminales que puedan haber, aquellos que abusan sexualmente de los menores de edad, es algo realmente miserable”.

Ante esta postura, el timonel de Republicanos fue contrastado con la propia visión de Kast, quien calificó este episodio como un “error”.

“El presidente está diciendo que hubo un error, porque lo que debió haber hecho el ministro es que cuando se dio la disyuntiva, en ese mismo momento es comunicarlo públicamente y mandar el proyecto de ley en ese momento”, indicó.

“Cosa que, para quienes estamos en la Comisión de Constitución, quienes estamos asociados a las materias propias de justicia, sabemos que se estaba construyendo un sistema de reinserción a partir del nuevo servicio y que todas estas materias estaban siendo revisadas y que se iban a abordar ahí dentro del año en curso. Pero bueno, se debió haber mandado en mayo. Ese es el error”, justificó Arturo Squella.