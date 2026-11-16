A las brechas en áreas verdes se suma que solo dos de los diez subcentros urbanos proyectados se consolidaron y que la densidad de la ciudad está lejos de las metas establecidas.

Más de tres décadas después de la aprobación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), la capital presenta importantes brechas entre la ciudad que se proyectó en 1994 y la que efectivamente se ha desarrollado. Una de las más significativas está en las áreas verdes: de las 20.864 hectáreas contempladas originalmente, solo se ha materializado el 7,3%, mientras que la disponibilidad actual alcanza los 3,7 metros cuadrados por habitante, lejos del estándar de 10 metros cuadrados establecido por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

El rezago también se refleja en la estructura urbana. De los diez subcentros proyectados para descentralizar las actividades de la capital, únicamente dos se consolidaron, mientras que el 50% de los viajes por motivos laborales continúa concentrándose en Santiago, Providencia y Las Condes. A ello se suma el incumplimiento de la meta de densificación urbana, que buscaba alcanzar los 150 habitantes por hectárea en 30 años, frente a una densidad bruta actual de 56 habitantes por hectárea.

Otra de las diferencias está en el transporte. Mientras el instrumento de 1994 consideraba una red de Metro de 30 kilómetros, actualmente está alcanza los 149 kilómetros y se proyecta que llegue a 230 kilómetros en 2033. Sin embargo, la planificación territorial no ha experimentado una actualización integral que acompañe estas transformaciones.

Frente a este escenario, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, encabezará este lunes 16 de noviembre el lanzamiento de Santiago 2050, un estudio financiado por el Gobierno de Santiago con $653 millones y ejecutado por el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT-UAI), que permitirá evaluar cómo ha evolucionado la capital y proyectar escenarios de desarrollo urbano y territorial hacia 2035 y 2050.

“Santiago ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, pero seguimos planificando su futuro con un instrumento de 1994. Tenemos una deuda enorme con la ciudad: solo se ha materializado el 7,3% de las áreas verdes proyectadas y modificar el Plan Regulador Metropolitano puede tardar hasta 14 años. No podemos seguir tomando decisiones sobre el futuro de ocho millones de personas con una planificación que no responde a la realidad actual. Necesitamos que el Gobierno cumpla con la transferencia de competencias y nos permita avanzar en una planificación moderna, con evidencia y visión de futuro”, sostuvo el gobernador Claudio Orrego.

Por su parte, el director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Valenzuela, destacó el desafío técnico que representa la iniciativa. “A lo largo del estudio revisaremos cómo ha evolucionado Santiago desde 1994, en relación con lo establecido en el Plan Regulador Metropolitano; analizaremos su realidad actual, considerando la movilidad, el acceso a servicios y las oportunidades de desarrollo urbano; y elaboraremos escenarios futuros hacia 2035 y 2050”.

El estudio abarcará las 52 comunas de la Región Metropolitana y contará con un equipo de más de 30 profesionales. Entre sus objetivos está identificar sectores con potencial para desarrollar viviendas, empleos y servicios cerca del transporte público, evaluar los cambios en los usos del suelo y generar información técnica para orientar futuras decisiones de inversión pública y privada.

La iniciativa también contempla la construcción de una base de datos territorial pública, con mapas e indicadores que permitirán comparar la evolución de Santiago desde 1994. Sus resultados serán utilizados como insumo para una futura actualización del PRMS, sin modificar por sí mismos la normativa vigente.

Una planificación que tarda hasta 14 años en modificarse

La actualización del instrumento enfrenta además dificultades institucionales. Actualmente, las modificaciones al PRMS pueden tardar entre siete y catorce años en tramitarse. Un ejemplo es la modificación relacionada con la vialidad metropolitana, iniciada en 2012 y aprobada por el Consejo Regional en enero de 2026, que aún se encuentra pendiente de toma de razón.

En 2025, el Comité Interministerial de Descentralización y el Consejo Regional aprobaron por unanimidad transferir al Gobierno de Santiago la competencia para elaborar y modificar el PRMS. Sin embargo, el decreto correspondiente fue retirado de Contraloría en marzo de 2026 y, según los antecedentes del Gobierno Regional, todavía no existe una fecha informada para su reingreso.

Mientras ocho gobiernos regionales ya cuentan con esta facultad, la Región Metropolitana permanece excluida, pese a concentrar cerca del 40% de la población y de la economía del país.

En este contexto, el gobernador solicitará al Ejecutivo reingresar el decreto durante 2026 o informar formalmente las observaciones pendientes y los plazos para resolverlas.

El lanzamiento de Santiago 2050 incluirá la presentación del estudio y la firma de un compromiso con el Consejo Asesor de Ciudad y Territorio, como parte de un proceso que contempla participación municipal, coordinación técnica y publicación de resultados hacia fines de 2027.