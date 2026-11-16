La empresa Carnes Mollendo, de Los Ángeles, volvió a ser premiada en el World Steak Challenge, que se realizó en Ámsterdam, y que otorgó a la compañía nacional cinco distinciones. Su lomo liso Wagyu fue elegido el mejor entre todos los oros de su categoría.

En la carne, como en el vino, Chile lleva años intentando que el mundo lo mire por la calidad premium de sus productos. En esa misión, la empresa Agrícola Mollendo, productora de carne Wagyu y Angus con base en Los Ángeles, obtuvo cinco medallas en la última edición del World Steak Challenge (WSC), uno de los concursos más relevantes de la industria cárnica a nivel global.

El resultado más destacado fue para su lomo liso de Wagyu terminado en grano, que recibió el reconocimiento de “Top de categoría”, siendo el mejor entre todos los cortes que obtuvieron medalla de oro en ese segmento. A eso se sumaron un oro para el lomo vetado de Wagyu y una plata para el filete de Wagyu. En la línea Angus, que la compañía comercializa como BlackBeef, el lomo vetado obtuvo plata y el filete, bronce.

La ceremonia se realizó este año en Ámsterdam, Países Bajos. En esta edición, un panel independiente de 60 jueces expertos evaluó más de 450 cortes. El certamen, que se celebra anualmente desde 2015, analiza cada pieza por separado, en crudo y una vez cocinada, de acuerdo con parámetros técnicos estandarizados. Las muestras se evalúan a ciegas: en las primeras etapas, los jueces no conocen ni al productor ni el país de origen.

No es la primera vez que Mollendo pasa por el podio del WSC. En la edición 2025, la empresa ya había obtenido dos medallas de oro, con su Lomo Vetado Wagyu y su Filete Wagyu.

“La calidad de nuestra carne no es una casualidad; es el resultado de la innovación constante y de cuidar cada etapa del proceso”, destaca Javier Reichart, Gerente General de Mollendo, quien agregó que “este reconocimiento a la calidad en el World Steak Challenge es un premio al trabajo de tantos años de todo nuestro equipo, pero también refleja una forma de hacer las cosas”. El ejecutivo agregó que ese cuidado abarca “desde la genética, la alimentación y el bienestar animal hasta la sostenibilidad ambiental”, y concluyó: “Para nosotros, la calidad y la responsabilidad son nuestro ADN”.

Del Wagyu al Angus

La compañía fue fundada en 2002 por la familia Gras y partió produciendo exclusivamente carne Wagyu, la raza de origen japonés famosa por su marmoleo. En 2012 incorporó una segunda raza, Aberdeen Angus. Hoy su operación en el Fundo Mollendo alcanza una faena anual de 4.000 cabezas de Angus y 3.000 de Wagyu, con una proyección de llegar a 8.000.

A diferencia de la industria cárnica tradicional, orientada al volumen, Mollendo apostó por abastecer nichos de alto valor. Su negocio se divide en dos líneas: Mollendo Wagyu Beef, que destina el 90% de su producción a la exportación —principalmente a Europa— y apunta a la alta gastronomía y la hotelería internacional; y Mollendo BlackBeef, centrada en el mercado interno, donde concentra el 75% de sus ventas en retail y restaurantes premium, con exportaciones puntuales de algunos cortes.

La empresa, que se define como el mayor exportador chileno de carne premium, destaca también su modelo productivo integral, con certificación PABCO y prácticas de economía circular, entre ellas una máquina de compost que transforma los residuos orgánicos del fundo en insumo para el cuidado del suelo.