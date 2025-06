My Chemical Romance vuelve a Chile después de 17 años: cuándo es y qué día comienza la venta de entradas

Tuvieron que pasar 17 años para que My Chemical Romance volviera a Chile, luego de ese show en 2008 cuando aún estaban en el peak de su carrera.

Ahora, en el marco del lanzamiento de una edición especial de su disco Three Cheers For Sweet Revenge, por su 20° aniversario, la banda liderada por Mikey Way se presentará en un único show en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Durante este 2025, los intérpretes de Helena, Welcome To The Black Parade, I’m Not OK, entre otros éxitos, protagonizaron una serie de shows bajo el nombre de Long Live: The Black Parade. Para sorpresa de muchos, en varias de las fechas agendadas lograron agotar todas las entradas, demostrando que su música continúa resonando hasta el día de hoy.

Con este exitoso regreso es que My Chemical Romance regresan a Chile para presentar su batería de hits, en un concierto que contará también con The Hives como invitado especial.

¿Cuándo es el concierto de My Chemical Romance en Chile?

El regreso de la banda está fijado para el próximo jueves 29 de enero de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Según informó Ticketmaster, el próximo 26 de junio a las 12:00 horas se iniciará la venta de entradas para los afiliados a la Caja Los Andes.

Posteriormente, el 27 de junio, también a las 12:00 horas comenzará la venta general con precios que oscilan entre los $51 mil y los $207 mil, sumando el cargo por servicio.