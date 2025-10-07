Gira de la Teletón 2025: fechas, artistas, rostros y el recorrido del tren al sur

La caravana, previo a la edición de este año de la cruzada solidaria, contará con espectáculos gratuitos en distintos puntos del país.

A poco menos de dos meses de la Teletón 2025 se dio a conocer todo lo que necesitas sobre la Gira que recorrerá gran parte del país, como es tradición, con el fin de motivar y preparar el ambiente para el 28 y 29 de noviembre, cuando se busque reunir fondos para continuar la rehabilitación de más de 32 mil familias de Arica a Aysén.

Según se dio a conocer, la caravana de artistas se dividirá en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Este año, además, se incorporarán escenarios en ciudades que no solían ser parte del recorrido principal, como Ovalle, Curicó y Castro, en un gesto de descentralización y cercanía con las comunidades regionales.

La directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, aseguró que “estamos súper felices porque estamos dando paso a nuestra nueva gira Teletón, que lo que busca es acercar la Teletón a todo Chile. La Teletón es de todos los chilenos y es por eso que es tan importante que podamos llegar y podamos recorrer todo nuestro país“.

“Este año estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a lugares que antes no habíamos estado con los show principales, como Ovalle, Curicó y Castro, y además poder parar en distintas ciudades intermedias para poder llevar toda la solidaridad y toda la fuerza de la Teletón a esos lugares que se comprometen de una manera impresionante para poder cumplir con la gran meta de todos los chilenos”, añadió.

Los artistas y rostros que participarán en la Gira de la Teletón 2025

Todos los espectáculos de la Gira de la Teletón 2025 comenzarán a las 18:00 horas y serán abiertos a toda la comunidad. El bloque inicial estará dedicado especialmente a los niños, con artistas como Pulentos, que estarán en todo el tramo norte; Sinergia Kids con la Tía Pucherito, desde Curicó hasta Temuco; El Mundo de Christell (Valdivia, Castro), entre otros.

A la programación se suman Polimá Westcoast (Arica, Iquique y Antofagasta); Zúmbale Primo (todo el norte); Paula Rivas (Curicó y Concepción); Tomo como Rey (Valdivia y Castro); La Combo Tortuga (Curicó, Concepción y Temuco), King Savagge (Valdivia, Castro), además de otros números artísticos que se confirmarán próximamente.

La gira además contará con representantes de los rostros embajadores de la cruzada solidaria: entre sus primeros confirmados están Millaray Viera (Iquique), Juan Pablo Queraltó (Antofagasta, Temuco), José Miguel Viñuela (Antofagasta, Concepción), Daniel Fuenzalida (Ovalle, Valdivia, Castro), Rafael Araneda (Curicó) y Eduardo Fuentes (Valdivia, Castro).

Junto con ellos, también participarán reconocidos influencers, como Tati Fernández y Carlos Meneses, quienes se tomarán nuestras redes sociales en Temuco, Valdivia y Castro; mientras que Gastón Guerrero (Julitroz) y Scarlette Gálvez (Eskarcita), realizarán transmisiones en Instagram y TikTok desde Arica e Iquique. En tanto, Oliver Borner estará en Curicó y Concepción; y Mike Milfort estará en Antofagasta, Copiapó y Ovalle.

También serán parte de este recorrido solidario los animadores del programa Efecto N de NTV, Margarita Laruchán Huenuil y Julio Robert, quienes realizarán despachos y tendrán una especial participación en el segmento infantil del show.

El regreso del tren de la Teletón

Uno de los hitos de este 2025 será el regreso del tren de la Gira Teletón gracias a un servicio especial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

De esta manera, la comitiva de artistas, animadores e influencers viajará en tren desde Estación Central hasta Los Lagos, para luego continuar el recorrido en bus y en transbordador hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

José Solorza, gerente general de EFE, destacó que “es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.

Las fechas de la Gira de la Teletón 2025

Zona Norte

Arica : Martes 4 de noviembre, 18:00 horas, Explanada General San Martín, a los pies del morro de Arica.

: Martes 4 de noviembre, 18:00 horas, Explanada General San Martín, a los pies del morro de Arica. Iquique : Miércoles 5 de noviembre, 18:00 horas, Plaza 21 de Mayo

: Miércoles 5 de noviembre, 18:00 horas, Plaza 21 de Mayo Antofagasta : Jueves 6 de noviembre, 18:00 horas, Plaza Colón

: Jueves 6 de noviembre, 18:00 horas, Plaza Colón Copiapó : Viernes 7 de noviembre, 18:00 horas, Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales.

: Viernes 7 de noviembre, 18:00 horas, Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales. Ovalle: Sábado 8 de noviembre, 18:00 horas, Plaza de Armas

Zona Sur

Curicó : Martes 18 de noviembre, 18:00 horas, Medialuna de Curicó.

: Martes 18 de noviembre, 18:00 horas, Medialuna de Curicó. Concepción : Miércoles 19 de noviembre, 18:00horas, Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.

: Miércoles 19 de noviembre, 18:00horas, Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz. Temuco : Jueves 20 de noviembre, 18:00 horas, Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.

: Jueves 20 de noviembre, 18:00 horas, Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín. Valdivia : Viernes 21 de noviembre, 18:00 horas, Paseo Costanera (Ex Helipuerto).

: Viernes 21 de noviembre, 18:00 horas, Paseo Costanera (Ex Helipuerto). Castro: Sábado 22 de noviembre, 18:00 horas, Plaza de Armas.

La gira también incluirá activaciones artísticas en comunas que cada año desarrollan actividades solidarias locales: