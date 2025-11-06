Cómo asistir a una exclusiva cena en pleno Estrecho de Magallanes

Serán 60 personas las que disfrutarán de una experiencia que busca reunir fuego, agua e historia.

El próximo 21 de noviembre, el restaurante AIMA junto a la agencia de turismo Solo Expediciones protagonizarán un hecho histórico, llevando a cabo la primera cena en la historia del Estrecho de Magallanes, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, ruta de pioneros y símbolo de exploración desde hace más de cinco siglos.

La experiencia tendrá lugar a bordo del catamarán Magallanes 500, donde recibirán a 60 personas que disfrutarán de “una propuesta gastronómica única”, mientras navegan entre los paisajes que “marcaron la ruta de antiguos navegantes”, incluyendo hitos como el Fuerte Bulnes, primer asentamiento chileno en la zona, señalaron en un comunicado.

El restaurant AIMA, liderado por el chef Fabrizio Aciares; junto a Solo Expediciones, empresa pionera en navegación y turismo de naturaleza en el Estrecho de Magallanes, buscan con esta cena única rendir homenaje a “la historia y al espíritu explorador del sur, conectando la identidad patagónica con la innovación culinaria”.

“Llevar la cocina de AIMA al mar es una oportunidad única e inédita en la región. Queremos que quienes nos acompañen experimenten la Patagonia de una manera extraordinaria, donde cada plato dialogue con los paisajes y la historia que nos rodea”, comenta Martín Perdomo, socio de AIMA Restaurante.

Durante la ruta en la que se realizará la cena, el catamarán recorrerá parte del Estrecho de Magallanes, ofreciendo una “vista privilegiada de sus costas y fauna marina, una de las experiencias más reconocidas de Solo Expediciones”.

“Por una noche, el Fuerte Bulnes volverá a encenderse para acompañar una propuesta que une fuego, agua e historia“, agregaron.

Para Solo Expediciones, esta experiencia “representa nuestro espíritu pionero y retrata la unión perfecta entre aventura y gastronomía. Navegar por el Estrecho de Magallanes mientras se disfruta de la cocina de AIMA es mostrar la Patagonia desde un lugar íntimo y memorable”, señaló Alejandro Solo de Zaldívar, fundador de la agencia.

“AIMA llevará a esta instancia ingredientes y productos locales, así como también platos que han conquistado a los turistas y magallánicos como nuestros aperitivos más pedidos, los Bagualitos, bocados que combinan mar y tierra, servidos sobre una copa de vino, mocktails y frappé”, agrega Perdomo.

¿Quieres ir?

La exclusiva y única cena en el Estrecho de Magallanes se realizará el 21 de noviembre, con cupos limitados.

Si quieres ser parte de ella y realizar una reserva, debes ingresar HACIENDO CLICK AQUÍ.