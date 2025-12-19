Música clásica y villancicos: conoce cuándo y dónde será el concierto navideño gratuito en Lo Barnechea

En el contexto de su programación cultural de cierre de año, la Corporación Cultural de Lo Barnechea invitó a la comunidad y al público en general a participar del Concierto Navideño 2025 de la Orquesta Juvenil de Lo Barnechea, una presentación gratuita que reunirá música clásica, villancicos y talento joven en un ambiente familiar y festivo.

El evento se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural El Tranque, y pondrá fin al ciclo de seis conciertos navideños gratuitos realizados durante diciembre, iniciativa orientada a acercar la música en vivo y la cultura a los vecinos de la comuna.

Para esta ocasión, la Orquesta Juvenil de Lo Barnechea ofrecerá un repertorio especialmente preparado, que mezcla composiciones clásicas con villancicos tradicionales, dando cuenta del proceso artístico y formativo desarrollado durante el año académico 2025.

La velada contará además con la participación especial del Coro de Niños del Colegio Newland, quienes se sumarán a la orquesta para entregar una interpretación coral que aportará emotividad y riqueza sonora al concierto.

La directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Alejandra Valdés, indicó la importancia de estas instancias como espacios de encuentro y bienestar para la comunidad. “Este año, la música vuelve a ocupar un lugar central en nuestras celebraciones a través de conciertos navideños que buscan regalar momentos de belleza y cercanía a los vecinos. Diciembre suele ser un mes intenso, y creemos que la cultura ofrece una pausa luminosa que une, emociona e inspira, especialmente cuando son niñas y niños quienes comparten el fruto de meses de esfuerzo y aprendizaje”, expresó al medio Portal Metropolitano.