Las actividades de verano con las que Bomberos de Santiago celebrará los ocho años de su museo

Con diversas actividades, el Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) celebrará este verano los ocho años desde su apertura oficial, e incluye una programación especial orientada a públicos de todas las edades.

Ubicado en la calle Santo Domingo 978, en pleno centro de Santiago, el MuBo abre sus puertas de martes a sábado, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Durante todo el verano, el museo ofrecerá talleres de manualidades bomberiles para niñas y niños, sin inscripción previa y con materiales incluidos.

De acuerdo con lo informado por el Museo de Bomberos de Santiago, el primer taller será de trioramas y se realizará todos los martes a las 12:00 horas. En él, las y los asistentes crearán una escena bomberil tridimensional, que podrán llevarse a sus casas.

Otro taller será de taumatropos, el que se efectuará los jueves al mediodía, y consistirá en la creación de un pequeño artefacto que crea la ilusión óptica de un bombero o bombera apagando un incendio.

Además, durante todo el verano estará disponible la trivia bomberil, un desafío en el que se invita a las familias a recorrer el museo y descifrar sus contenidos.

Bomberos de Santiago celebrará los ocho años de su museo

En particular, este sábado 17 de enero el Museo de Bomberos de Santiago cumple ocho años desde su apertura oficial al público, por lo que habrá entrada liberada todo el día.

Además, el sábado 31 de enero, el MuBo se sumará a la fiesta nacional del Día de los Patrimonios en verano, también con entrada sin costo durante toda la jornada.

El MuBo tiene entrada liberada para menores de 7 años y personas de tercera edad. Para público general, la entrada tiene un costo de $3.000; bomberos y bomberas $1.500 y estudiantes de 8 años en adelante, $1.000, y los talleres son gratuitos, sin costo adicional al de la entrada.