“Evitemos conductas de riesgo”: Boric llamó a prevenir incendios forestales por ola de calor

“Prevenir un incendio es mucho más fácil que combatirlo: no botes colillas de cigarros y evita el uso de fuego al aire libre”, enfatizó el mandatario.

El presidente Gabriel Boric llamó este domingo a la ciudadanía a evitar “conductas de riesgo” para prevenir los incendios forestales en el país, ante la alerta de temperaturas extremas y una ola de calor en seis regiones del país emitida por la Dirección Meteorológica de Chile.

Paralelamente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó una Alerta Preventiva de Botón Rojo para este sábado 10 y domingo 11 de enero en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, tanto en los sectores de valle como precordilleranos.

La alerta recalcó también que se debe tener especial atención en las comunas de Cauquenes y San Javier, en la Región del Maule.

Añadió que en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía existe un elevado riesgo por tormentas eléctricas secas y alta exposición.

En esa línea, la Conaf recomendó evitar el uso de fuego al aire libre, así como las faenas en horarios de mayor calor, y solicitó que si alguien se percata de la presencia de fuego o humo, llame de inmediato al 130.

Llamó también a respetar el calendario de las quemas controladas, y recordó que están prohibidas en estas condiciones.

Boric llamó a prevenir los incendios forestales

Al abordar el tema de los incendios forestales, el presidente Gabriel Boric empleó su cuenta de X para llamar a la prevención por las altas temperaturas.

“Este fin de semana tenemos nuevamente alerta por Altas Temperaturas Extremas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. Refuerzo el llamado a la prevención de incendios forestales. Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias“, posteó el mandatario.

“Prevenir un incendio es mucho más fácil que combatirlo: no botes colillas de cigarros y evita el uso de fuego al aire libre. Ante cualquier indicio de incendio o conductas peligrosas, llama y denuncia de inmediato a los números de emergencia: 130 CONAF, 132 Bomberos, 133 Carabineros o 134 PDI”, complementó a continuación.