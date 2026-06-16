Será visible desde hoy: las claves para observar la alineación entre la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter

A diferencia de otros eventos astronómicos, no se requiere de un telescopio para apreciar los astros de mejor manera. Sin embargo, el fenómeno tendrá un margen acotado de horas para observarlo.

Por tres días, con solo alzar la vista al cielo —pero por una cantidad de horas limitada— se podrá ver el fenómeno conocido popularmente como “alineación planetaria”, que en la perspectiva terrestre reúne a la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter en una misma línea diagonal.

La investigadora adscrita del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), Catalina Casanueva, aclara que aunque los cuatro cuerpos celestes parecen estar alineados, la realidad es que su cercanía es solo producto de nuestro punto de vista y están separados por distancias astronómicas.

“Hace unos 4.600 millones de años, el Sol y los planetas surgieron de un disco giratorio de gas y polvo, y sus órbitas conservaron ese plano común. Por eso, vistos desde nuestro planeta, siempre se proyectan sobre una zona relativamente estrecha del cielo”, explica sobre este fenómeno la doctora en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Cielo en Puerto Saavedra, Chile. FOTO: MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Cómo observar la alineación planetaria

Según transmitieron desde CATA, el fenómeno podrá ser visto entre el martes 16 y el jueves 18 de junio, entre las 18:20 y las 18:45 aproximadamente. Después de las 20.00 horas, los astros ya no serán visibles.

A diferencia de otros eventos astronómicos, no se requiere de un telescopio para apreciar los astros de mejor manera. “Conviene mirar a simple vista, ya que los telescopios muestran una zona muy pequeña —o aumentada— y hace perder la perspectiva del conjunto. Los binoculares pueden ayudar a ubicar Mercurio, pero deben usarse cuando el Sol se haya puesto por completo, pues apuntar instrumentos ópticos cerca de este puede causar daño ocular permanente”, explicó la investigadora.

Por ende, bastará con alzar la vista a la Luna, hacia el poniente, para ver a los demás planetas. Salvo el 16 de junio, cerca de nuestro satélite natural se podrá ver a Venus por su brillante atmósfera que refleja la luz solar. Le seguirá Júpiter y menos visiblemente Mercurio. Las únicas dificultades que podrían aparecer en el proceso de observación son las condiciones climáticas: si hay nubosidad o mucha contaminación lumínica puede que los astros no sean visibles.