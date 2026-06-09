Artemis III: solo hombres integrarán la misión que llevará a la NASA de regreso a la Luna tras 55 años

Desde 2023 todas las misiones de la agencia y de SpaceX a la Estación Espacial Internacional contaron con la presencia de al menos una mujer.

Cuatro astronautas formarán parte de la tripulación de la misión Artemis III, que llevará de regreso al hombre a la superficie de la Luna después de más de 55 años.

Así lo confirmó este martes la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, tras dar a conocer las identidades de los tripulantes que tomarán parte en el viaje, previsto para el primer semestre de 2028.

El viaje de Artemis III forma parte de los planes de la NASA para establecer una base lunar, en lo que se espera que sea el primer puesto avanzado permanente de la humanidad en la superficie del satélite natural.

Misión Artemis III a la Luna solo llevará hombres

De acuerdo con lo reportado por la agencia, se trata de cuatro hombres, entre ellos un astronauta perteneciente a la Agencia Espacial Italiana.

El grupo será comandado por Randy Bresnik y contará con la presencia de Andre Douglas y Frank Rubio, los especialistas de la misión, mientras que el piloto será el italiano Luca Parmitano.

Según reportó The New York Times, desde 2023 que una misión de la NASA no era conformada solo por hombres, ya que desde ese año todas las de la agencia y SpaceX a la Estación Espacial Internacional incluyeron al menos a una mujer.

Además, apuntó que los tripulantes de la misión Artemis III tendrán casi la mitad del tiempo de preparación para viajar a la Luna que la que tuvieron aquellos que participaron en la Artemis II, con un año y medio en comparación con los tres años de quienes realizaron el vuelo espacial más largo de la historia, a inicios de abril pasado.