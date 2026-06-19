Vacaciones de invierno 2026: FunPark anuncia “Invierno Fantástico” con entradas desde $7.600

La empresa de entretenimiento familiar FunPark anunció su campaña de vacaciones de invierno 2026 bajo el nombre “Invierno Fantástico: Un Mundo de Fantasía y Diversión”, una experiencia que se desarrollará entre el 20 de junio y el 5 de julio en la Región Metropolitana.

La iniciativa incluye el congelamiento de precios de entradas, con valores desde los $7.600, y busca posicionarse como uno de los principales panoramas familiares de la temporada, en un contexto donde las actividades accesibles y bajo techo ganan relevancia durante el invierno.

FunPark con entradas desde $7.600

La propuesta contempla más de 8.000 metros cuadrados de parques inflables distribuidos en seis ubicaciones de Santiago, con infraestructura climatizada y carpas que permiten el funcionamiento incluso en días de lluvia o bajas temperaturas.

Las sedes confirmadas son:

Mall Arauco Maipú

Mall Arauco Quilicura

Mall Plaza Oeste

Parque Araucano – Centro Parque

Mall Paseo Quilín

Mall Espacio Urbano Puente Alto

Todos los parques operarán diariamente entre las 11:00 y las 20:30 horas durante el período de vacaciones de invierno.

Las actividade estará centrada en un universo de fantasía que incluye superhéroes, princesas y personajes infantiles, por lo que la invitación es a que los asistentes asistan caracterizados, con el objetivo de reforzar el componente lúdico e inmersivo del evento.

Desde la compañía, el Head of Marketing de Javier Fuentes destacó que el congelamiento de precios busca facilitar el acceso a panoramas familiares durante el invierno.

Además, la organización enfatiza que los espacios están diseñados para ser seguros, protegidos del clima y adecuados para niños, adolescentes y adultos.