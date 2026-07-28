La iniciativa contempla penas más severas si las víctimas son niños con discapacidad o neurodivergencia.

El senador independiente Karim Bianchi presentó el proyecto de ley denominado “La Cofradía”, una iniciativa que pretende incorporar al Código Penal el delito de incitación y apología pública de la pedofilia.

La propuesta surge luego de la controversia generada por las declaraciones del exasesor del Partido Nacional Libertario, Ítalo Omegna, quien emitió comentarios de carácter sexual sobre menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La moción busca sancionar a quienes, mediante medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales o servicios de telecomunicaciones, incentiven, justifiquen o normalicen conductas vinculadas al abuso sexual infantil, la explotación de menores o la producción de material pornográfico que involucre a niños.

Además, contempla penas de presidio menor en su grado medio junto con multas económicas para quienes incurran en estos hechos.

Senador Bianchi presenta proyecto “La Cofradía” para castigar con cárcel a quienes promuevan la pedofilia

Al presentar la iniciativa, Bianchi afirmó que “hay límites que en una sociedad simplemente no podemos aceptar. Uno de ellos es que existan personas que, amparadas en una supuesta libertad de expresión, promuevan, normalicen o hagan apología de la pedofilia o de la explotación sexual de niños“.

Asimismo, agregó que “en Chile no basta con castigar al que comete delitos, también debemos perseguir a quienes los incentivan, los que justifican o buscan instalar estas conductas como algo aceptable”.

El proyecto también incorpora una agravante especial cuando las víctimas sean menores con discapacidad, neurodivergencia, autismo no verbal o cualquier condición que limite su capacidad de comunicación o defensa. Según el legislador, esta modificación busca entregar una protección reforzada a quienes enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de delitos.

En ese contexto, el parlamentario sostuvo que “el Código Penal chileno tiene una grieta inaceptable: castiga la ejecución del abuso, pero deja en la impunidad a los miserables que incitan, hacen apología o normalizan la violencia sexual contra niños”.

Además, enfatizó que “con este proyecto de ley buscamos enviar a la cárcel a quienes promuevan estas atrocidades” y agregó que “no vamos a tolerar impunidad ni que se use la imposibilidad de defensa de un niño como botín de provocación”.