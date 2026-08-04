La transformación de la Posta Central: así logró el mejor desempeño entre los hospitales públicos

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer los resultados de la evaluación de gestión hospitalaria 2025, medición que analizó el desempeño de los 62 hospitales autogestionados de mayor complejidad del país. Si bien la Posta Central obtuvo el mejor resultado a nivel nacional con un 91,1% de cumplimiento, el balance también dejó una señal de alerta, ya que más de la mitad de los establecimientos no alcanzó la meta mínima exigida.

La evaluación se realiza mediante la herramienta Balanced Score Card, que considera 29 indicadores relacionados con gestión clínica, administrativa, financiera y de atención.

Para aprobar, los hospitales deben alcanzar al menos un 75% de cumplimiento. Sin embargo, solo 26 de los 62 recintos superaron ese umbral, mientras que 15 obtuvieron entre 70% y 74,9% y otros 21 quedaron bajo el 69%.

La transformación de la Posta Central

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó que “26 tuvieron un cumplimiento sobre el 75% que está definido como la línea base” y precisó que el objetivo de esta medición es “mejorar, fortalecer su desempeño, finalmente buscando beneficiar a los pacientes”, descartando que se trate de una herramienta para sancionar a los establecimientos con peores resultados.

En tanto, la ministra de Salud, May Chomali, destacó especialmente la evolución del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central), recordando que hace una década figuraba entre los establecimientos con peor desempeño.

“Desde el año 2020, que la Posta Central está sobre lo esperado, que es un 75%”, señaló. Además, agregó que “no es que del 2019 al 2020 haya ocurrido un milagro, sino que efectivamente es un trabajo sostenido, sin prisa, pero sin pausa, para llegar a tener un 91,1% como es este año”.

El director de la Posta Central atribuyó el resultado a un proceso de mejora sostenido en el tiempo y aseguró que “no se explica por las acciones de solamente un año, sino de que llevamos una década trabajando, buscando la mejora de nuestros procesos para así ponerlo a servicio de la ciudadanía”.

Asimismo, destacó que “los hospitales públicos nos debemos a la persona que se atiende en los hospitales. En ese sentido, el buen uso de los recursos públicos y trabajar con eficiencia finalmente beneficia a todas las personas que se encuentran dentro del Fonasa y en general a la ciudadanía del país”, enfatizando que la gestión administrativa también repercute directamente en la calidad de la atención.

Según el ranking elaborado por el Minsal, estos fueron los establecimientos con mejores resultados en la evaluación de gestión hospitalaria: