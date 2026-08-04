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Con apoyo de Pedro Araya (PPD): Senado aprueba compensaciones a municipios y megarreforma es despachada

En la previa de la sesión, el ministro Jorge Quiroz anunciaba un acuerdo con los senadores Matías Walker (IND) y Sergio Gahona (UDI) para garantizar recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, tras el paso del sistema frontal.

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Cristián Meza
AGENCIA UNO

La megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast logró un importante triunfo, luego que el Senado aprobara el mecanismo de compensaciones para los municipios por el fin de las contribuciones, con lo cual quedó en condiciones de ser despachada.

El Senado dio el visto bueno a la fórmula por 27 votos a favor y 22 en contra, donde el Ejecutivo sumó el apoyo del senador Pedro Araya (PPD) para consumar su victoria.

En la previa de la sesión, el ministro Jorge Quiroz anunciaba un acuerdo con los senadores Matías Walker (IND) y Sergio Gahona (UDI) para garantizar recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, tras el paso del sistema frontal.

Por su parte, Paulina Núñez (RN), presidenta de la Cámara Alta, tuvo palabras para la oposición en la antesala de la votación: “Creo que es vital entender que hoy día se está cumpliendo con una de las cuestiones que efectivamente los alcaldes pedían, incluso a través de la asociación, que era que ningún municipio se viera afectado con esta ley. Hoy día vamos a darle una buena noticia a Chile. Este proyecto va a permitir que el país vuelva a crecer”.

Sin embardo, las declaraciones de Núñez no tuvieron eco en sus interlocutores, donde Diego Ibañez (FA) calificó la jornada como “un día negro para Chile. Gana la desigualdad, pierden las familias de esfuerzo. Los vecinos de las comunas pobres terminarán pagando con sus impuestos los privilegios de Las Condes y Vitacura. El perdonazo a las grandes empresas, sin ninguna compensación, lo pagarán las familias con recortes en obras públicas, en los hospitales y jardines infantiles. Un enorme retroceso para Chile. Una vergüenza”.

Tras la aprobación en el Senado, la megarreforma ahora está a la espera de los tres vetos supresivos que presentará La Moneda, referidas al anatocismo, derecho al olvido financiero y y el cambio de régimen de pago a 30 días para las pymes.

A esto se suman los requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional, que abordan la invariabilidad tributaria y la restitución a las empresas por rechazo a Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

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