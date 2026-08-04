“Huracán” Squella: el estilo del líder republicano que sorprende al oficialismo y La Moneda

El emplazamiento del senador al biministro Alvarado es solo el último de una serie de choques —con el Segundo Piso y miembros del gabinete— que tienen al oficialismo preguntándose para quién juega el presidente del Partido Republicano.

AGENCIA UNO

El nombre de Arturo Squella se ha tomado los chats de WhatsApp en el oficialismo. Y es que el estilo del líder del Partido Republicano, que algunos tildan incluso de “Huracán”, ha tomado por sorpresa no sólo al oficialismo, sino que también a inquilinos de La Moneda.

En las últimas semanas el senador por la Región de Valparaíso ha logrado incomodar al Gobierno del presidente José Antonio Kast, fundador del partido que lidera. La tensión escaló al punto de verse enfrentado al conductor político del Ejecutivo, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

La controversia nació luego de que Ex-Ante difundiera un chat en que Squella emplazaba al subsecretario del Interior Máximo Pavez a disculparse con el removido ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez. El timonel republicano dobló la apuesta y extendió el emplazamiento al jefe del gabinete ministerial: “Ministro (Alvarado), con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”, aseguró el líder republicano a través de X.

En el oficialismo la escena se observa con una mezcla de sorpresa e incredulidad.

Antes de que asumiera el actual Gobierno, la lectura instalada en Chile Vamos y en el propio comando de Kast era que Squella operaría como una suerte de conductor natural del tránsito de Republicanos desde una lógica opositora hacia el rol de partido ancla de la coalición.

Esa expectativa, dicen hoy en los partidos que respaldan al Ejecutivo, se ha visto defraudada: aseguran sentirse “decepcionados” con la actitud del senador, a quien acusan de priorizar la agenda propia de su partido por sobre la del Gobierno.

El historial de desorden republicano que encabeza Squella

El caso Alvarado no es un hecho aislado ni el primero que ha obligado a Kast a intervenir personalmente para contener a su antiguo partido.

En mayo, durante un comité político ampliado en La Moneda, Squella ya había protagonizado un cruce directo con Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso y hombre de confianza del Presidente. En esa instancia, el senador cuestionó el diseño de coordinación política del Ejecutivo y remató con una frase que fue leída por los presentes como un emplazamiento a la renuncia: “Quien concluya que es parte del problema, tiene que dar un paso al costado”, dijo.

El episodio derivó en que Kast citara esa misma semana a los 31 diputados republicanos al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde pidió a la bancada mostrarse unida y con capacidad de tender puentes.

A ese historial se suma la ofensiva de Arturo Squella por la privatización de empresas públicas, que ha vuelto a poner en aprietos a los ministros que han debido salir a responder ante un debate que no estaba en los planes.

Dentro de Chile Vamos ha crecido la incomodidad con la forma en que Republicanos instala temas sin coordinación previa.

“Desviarse de la agenda de Gobierno le hace un favor a la oposición, porque le da herramientas y municiones para atacarnos y desviar la atención respecto de la agenda prioritaria. Por lo tanto, lo valórico y todo otro tema que sea relevante para algunos partidos oficialistas —o uno en particular, el Partido Republicano— tiene que postergarse para darle gobernabilidad al país y para que el Gobierno de nuestro presidente sea exitoso”, sostuvo a EL DÍNAMO el subjefe de bancada de senadores RN, Andrés Longton.

El propio Kast debió hacer un llamado al orden durante el aniversario 107 de la Cámara de Comercio de Santiago, cuando advirtió que hay “diversas materias de discusión que van copando la agenda” y que “no siempre aportan”, en lo que fue interpretado como un mensaje directo a Republicanos.

¿Quién contiene a los republicanos?

En el oficialismo también apuntan a que Arturo Squella no ha hecho esfuerzos significativos por contener a su propia colectividad, que ha instalado una agenda —desde la privatización de empresas estatales hasta el respaldo a acusaciones constitucionales sin diálogo previo— que en más de una ocasión ha obligado a los ministros a tomar distancia en público.

De hecho, en el mismo caso Rodríguez, el compañero de bancada de Squella, Cristián Vial, realizó un duro emplazamiento al Gobierno en su cuenta de X: “Actuar sin presunción de inocencia, por temor al ruido de la oposición y de quienes actúan con miseria, es aprendizaje. La lealtad con los propios, que sirven con integridad, es señal de fortaleza”, sostuvo,

En La Moneda la lectura sobre las motivaciones de Arturo Squella no es única. Algunos la explican como una estrategia para mantener el perfil identitario del partido ante el surgimiento del PNL. Otros la atribuyen a un malestar acumulado por el manejo que hizo La Moneda del caso del exsubsecretario Rodríguez.