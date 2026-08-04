Fallidos proyectos viales en Gran Concepción: el origen del conflicto entre Quiroz y diputados UDI

Ante los cuestionamientos, el jefe de la billetera fiscal aseguró que reactivarán las iniciativas, pero con “menos recursos” y un uso más “efectivo” de los fondos.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, tuvo una ajetreada jornada en el Congreso Nacional, ya que a la discusión de la megarreforma en el Senado, sumó su público alternado con los diputados UDI Flor Weisse, Marlene Pérez y Sergio Bobadilla, tras anunciarse la paralización de importantes proyectos viales para el Gran Concepción.

Esto, ya que el titular de Hacienda ordenó paralizar la tramitación de la adjudicación de los corredores para la Ruta 160 y Ruta 150 – Autopista Concepción- Talcahuano-, que involucraban una inversión por USD 400 millones.

En una conversación que tuvo como escenario los pasillos del Congreso, la diputada Pérez le espetó a Jorge Quiroz que su medida “es tremendamente grave. Hace pocos días se anunció una inversión de 15 mil millones para la región ¿y hoy día esta noticia?”.

Ante los cuestionamientos, el jefe de la billetera fiscal les aseguró que reactivarán las iniciativas, pero con “menos recursos” y un uso más “efectivo” de los fondos, pero esto no calmó los ánimos.

Flor Weisse, jefa de la bancada UDI, le dejó en claro que “necesitamos esa reactivación de manera más rápida, rápida, de urgencia”.

Pero Jorge Quiroz le reiteró que “hoy día el país está enfrentando otras emergencias. Entonces, los recursos son escasos y por eso, desde esa perspectiva, tenemos que asignar bien los recursos”.

Sin embargo, la diputada Marlene Pérez le puntualizó que los proyectos involucrados en el Gran Concepción “son inversiones que tienen que ver con la conectividad, con el transporte público y también con el empleo. No es solamente un solo tema, la Región del Biobío es la región industrial, es el polo industrial del sur de Chile”.

“Yo entiendo la escasez fiscal que existe, pero no puede ser a costa de la Región del Biobío, si es una región importante. O sea, no somos cualquier región”, agregó.

Jorge Quiroz dio por terminado el diálogo al recalcar que “todos los proyectos son importantes, ningún proyecto carece de mérito, pero cuando llega la hora de ajustar los recursos, hay que enfocarnos”.